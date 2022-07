Royaume-Uni : Liz Truss vs Rishi Sunak, le duel des finalistes pour succéder à Boris Johnson

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24

Celui qui a le plus de soutiens parmi les députés tories, c'est Rishi Sunak. 42 ans, sourire séducteur, éloquence naturelle, l'homme est un élégant qui ne quitte jamais ses mocassins Prada, même pour visiter des chantiers. Petit-fils d’immigrés indiens, il a suivi le parcours classique de l'élite britannique et fait fortune dans la finance avant de goûter à la politique.

Break !



Soit elle (Liz Truss : Min Affaires Étrangères)

soit lui (Rishi Sunak : ex Min Finances)

va remplacer Johnson le 5 septembre ...



Les députés conservateurs ont réduit la liste à ces 2

Les 160K+ membres du parti ont 6 semaines pour les questionner et les départager pic.twitter.com/zg8lXaz2nM — Alex Taylor (@AlexTaylorNews) July 20, 2022

Au ministère de l'Économie, Rishi Sunak a bien géré la période difficile de la pandémie, il cultive son image de candidat compétent et honnête. On ne lui connaît qu'une seule gaffe, devant des lycéens à qui il a avoué être : "a total coke addict" ( "complètement accro à la coke") Il parlait bien sûr... de Coca-Cola. Mais son étoile s'est un peu ternie après des révélations sur ses arrangements fiscaux... Sa femme, une milliardaire indienne dont la fortune dépasse celle de la reine d'Angleterre, ne payait pas d’impôts au Royaume-Uni et jusqu'à l'an dernier, lui déclarait ses revenus aux États-Unis. Autre handicap aux yeux du camp Johnson, c'est lui le traître qui a précipité la chute du premier ministre en démissionnant début juillet.

Face à lui, Lizz Truss, la ministre des Affaires étrangères, une femme qui a mis beaucoup d'énergie ces derniers mois à parfaire son image de brexiter pure et dure (alors qu'en 2016 elle avait voté le maintien dans l'union européenne). À 46 ans, Liz Truss a dirigé un nombre impressionnant de ministères (de l'environnement au commerce en passant par la justice…) ; même si elle apparaît comme l'héritière naturelle de Boris Johnson, elle s'est montrée assez peu convaincante jusqu'ici dans les débats et suscite plus d'adhésion parmi la base du parti que dans les rangs des députés.

Baisse d'impôts contre maintien des augmentations

C'est principalement sur les questions économiques qui ont été au coeur de la campagne que les deux candidats se différencient, alors que le pays enregistre une inflation à 9,4 % en juin sur un an. Liz Truss promet des baisses d'impôt majeures "dès le premier jour" alors que Rishi Sunak veut maintenir les augmentations récentes pour équilibrer les comptes. En revanche sur le Brexit ou l'immigration ils partagent tous les deux la ligne du gouvernement.

Ce sont maintenant les quelque 200 000 membres du Parti conservateur qui vont voter tout le mois d’août pour les départager, le 5 septembre on connaîtra le nom du gagnant chargé de donner un "nouveau départ" à la formation quelque peu malmenée après la tumultueuse période Johnson.

Mercredi 20 juillet à l'occasion de sa dernière séance de questions au Parlement, BoJo qui officiellement ne soutient aucun des deux candidats a donné quelques conseils : "Restez proche des Américains, soutenez les Ukrainiens, battez-vous pour la liberté et la démocratie. Baissez les impôts et dérégulez pour faire de ce pays le meilleur endroit pour vivre et investir. " Avant de conclure : "Hasta la vista, baby !!" Quel(le) que soit le ou la futur(e) locataire de Downing Street, les Britanniques gagneront en stabilité mais perdront en fantaisie.