Une page se tourne au Royaume-Uni. Le Premier ministre démissionnaire, Boris Johnson, a participé à sa dernière séance de questions à la Chambre des communes avant de redevenir simple député, mercredi 20 juillet, à Londres. Estimant avoir "largement accompli" sa mission, il a remercié tous ses "amis et collègues" parlementaires et a conclu son discours sur un "Hasta la vista, baby", reprenant les mots d'Arnold Schwarzenegger dans le film Terminator 2 : Le Jugement dernier. Il a alors quitté la salle sous les applaudissements de son camp.

