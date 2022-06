Procès Amber Heard vs Johnny Depp : bientôt la fin d'un mauvais feuilleton

Les États-Unis toujours dans l'attente d'une décision dans le procès qui oppose Johnny Depp et Amber Heard. Mardi 31 mai, les jurés n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Ils se retrouvent aujourd'hui et doivent dire qui, de l'acteur ou de son ex-épouse, a diffamé l'autre, sur fond de violences sexuelles. La fin d'un procès qui passionne et divise.

Le procès d'Amber Heard et de Johnny Depp, l'Amérique tout entière l'a regardé comme une série, chaque jour en direct sur les chaînes de télévision. Personnages principaux : deux anciens amants d'Hollywood liés par une relation toxique, hier dans les paillettes aujourd'hui dans la boue.

La série aurait pu s'appeler "le grand déballage" tant elle contient des détails intimes et sordides. Accusation de viol avec une bouteille de vodka, défécation volontaire dans le lit conjugal. Il y a dans cette histoire du sexe, de la violence, des addictions, des mensonges... et un sacré paquet de dollars. Le héros de la saga Pirate des Caraïbes accuse son ex-épouse d'avoir ruiné sa réputation en publiant en 2018, un an après leur divorce, une tribune dans laquelle elle dit avoir été victime de violences conjugales. Il demande 50 millions de dommages et intérêts. Amber Heard maintient ses accusations. Et réclame le double.

Johny Deep doit gagner d'après ses fans

Les internautes, eux, ont clairement pris parti pour Johnny Depp. Le procès s'est prolongé sur les réseaux, nouveaux tabloïds sensationnalistes d'une société 2.0 où les fans absolus de l'acteur affichent leur soutien en créant des mêmes et des montages vidéos à partir des images du procès. Sur TikTok et Facebook, le hashtag "Justice pour Johnny Depp" cumule plus de 15 milliards de vues.

Et la méchante de l'histoire, c'est elle, mannequin et actrice au palmarès plus modeste. On traite Amber Heard de menteuse, on la soupçonne de vouloir faire parler d'elle. Sur le site change.org, 4,5 millions de personnes ont signé une pétition pour que son rôle dans Aquaman 2 soit coupé au montage. Des mugs "Fuck Amber Heard" sont mis en vente comme des produits dérivés, elle reçoit des menaces de mort. Ce n'est plus une campagne de dénigrement misogyne, c'est un déferlement de haine qui choque, dans cette époque post-MeToo où l'on sacralise pourtant la parole des femmes qui se disent victimes de violence conjugale. Ses soutiens ont du mal à se faire entendre.

Et quand est-ce qu'on aura la conclusion de ce grand déballage ? Quand les jurés du tribunal de Fairfax, près de Washington, se seront mis d'accord pour rendre leur verdict à l'unanimité. Ils sont sept – cinq hommes et deux femmes –. Ils ont déjà délibéré vendredi, puis de nouveau mardi pendant neuf heures sans y arriver.

Les anciens amants eux réclament la possibilité de "reprendre le cours de leur vie". En quatre ans ils affirment avoir perdu chacun entre 40 et 50 millions de dollars de cachets à cause de cette affaire.