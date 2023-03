Pays-Bas : les agriculteurs créent la surprise aux élections et menacent le plan "vert" du gouvernement

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

Le monde est à nous Isabelle Labeyrie et rédaction internationale Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

La colère des agriculteurs se traduit dans les urnes, au point de mettre en péril les ambitions environnementales du gouvernement.

Séisme politique aux Pays-Bas ! Il y a encore quelques jours, le "Mouvement agriculteur-citoyen" ("BoerBurgerBeweging" ou "BBB"), était encore un parti microscopique, qui n'avait qu'une seule élue, Caroline van der Plas, sa cheffe, élue députée en 2021 – le jour de son investiture, elle était arrivée au Parlement en tracteur.

>> Pays-Bas : le "Mouvement agriculteur citoyen" fait sensation avant les élections locales

Aux élections provinciales de mercredi 15 mars, surprise : il arrive premier dans 11 provinces (sur 12). Il casse la baraque. Et comme ces élections déterminent la composition du Sénat, BBB y devient tout d'un coup le parti le plus puissant pour les quatre ans qui viennent.

Le symbole du drapeau renversé

Personne ne l'avait vu venir, ni Caroline van der Plas, ni les sondages et encore moins le gouvernement. Devant ses partisans, mercredi soir, Caroline van der Plas portait son vernis à ongles vert caractéristique et une bague ornée d'un drapeau néerlandais renversé, symbole des manifestations antigouvernementales.

En temps normal, on ne parlerait pas sur franceinfo des élections provinciales néerlandaises, qui d'ailleurs n'intéressent même pas les Néerlandais eux-mêmes - ce serait un peu pointu. Sauf que cette année, la participation (environ 57,5%), est la plus élevée depuis des années. Pour le monde agricole, l'enjeu était énorme.

Parce que c'est à l'échelle des provinces que le gouvernement va mettre en place en juin son ambitieux plan de réduction des rejets d’azote, destiné à se mettre en conformité avec les recommandations européennes, mais qui suscite la colère des agriculteurs. "On ne se sent pas vraiment entendus, on ne se sent même parfois plus les bienvenus dans notre propre pays", déclarait la semaine dernière à l’AFP Erik Stegink, président national du BBB et éleveur porcin.

Expulsion des agriculteurs

Ce plan prévoit de réduire le nombre d'animaux d'au moins 30% au niveau national et d'expulser les fermiers dont les exploitations se situent trop près des zones Natura 2000 pour les protéger de la pollution.

Les sols sont gorgés de protoxyde d’azote, d’ammoniac et de nitrates et les effluents des élevages de porcs et de vaches laitières représentent presque la moitié des émissions de gaz à effet de serre produit par le pays.

Il y a trente ans, les Pays-Bas ont fait le choix de l'élevage intensif, c'est comme ça qu'ils ont réussi à devenir le 1er exportateur de viande de l'Union européenne, malgré sa petite taille (environ 41 500 km2 pour 18 millions d'habitants).

Nee 6% van de huidige bbb stemmers stemde in 2021 ook al voor @BoerBurgerB . Gelukkig is aantal BBB stemmers explosief gegroeid, 100/6= 16.67% groei, klopt dat?

Enorm blij en trots ben ik dat ik al bij die eerste stemmers zat. pic.twitter.com/9i5WC3HmPk — Jacoline Peek (@JacolinePeek) March 17, 2023

Sauf qu'aujourd'hui ce modèle est dans une impasse environnementale, économique et sociétale, sa réforme est une nécessité. Le "Mouvement agriculteur-citoyen", soutenu par une partie de la population, continue lui de le défendre. Classé comme un parti de droite, populiste, plutôt anti-Union européenne et anti-immigration, il demande pourquoi le gouvernement ne s'attaque pas à d’autres secteurs comme l’industrie et les transports. La Haye veut débloquer 25 milliards d’euros d’ici à 2035 pour aider le secteur agricole à réduire ses émissions d’azote.

Le gouvernement fragilisé

La coalition de Mark Rutte, déjà minoritaire au Sénat, prend un sacré coup de massue. Ce n’est "pas la victoire que nous voulions ", a concédé le Premier ministre auprès de l’agence de presse néerlandaise ANP. Les agriculteurs-citoyens vont pouvoir exiger de grosses concessions sur son plan anti-azote.

SSU dans la province d'Overijssel



Spectaculaire résultat annoncé du BoerBurgerBeweging (BBB). Sévère recul des démocrates chrétiens (CDA) de l'un des partis de droite radicale (FvD) et du parti libéral du premier ministre, Mark Rutte (VVD). pic.twitter.com/Tvli5ITxyF — Pascal Delwit (@PDelwit) March 15, 2023



Le Premier ministre, à la tête du parti de centre droit VVD, en poste depuis 2010, en est à son 4e mandat consécutif : il en a vu d'autres. Mais il ne devra pas négliger le fait que le mouvement des agriculteurs a aussi récolté les voix d'une partie de la population qui se lasse ou qui a perdu confiance dans les partis traditionnels... "Le gain historique du BBB est le résultat de nombreux votes protestataires", dit Marleen de Rooy, journaliste à la télévision publique NOS. Lui qu'on appelle "Monsieur Teflon", parce que tout glisse dessus sans jamais l'atteindre risque cette année... d'accrocher un peu.