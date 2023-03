Pays-Bas : le "Mouvement agriculteur citoyen" fait sensation avant les élections locales

Ce parti est crédité de treize sièges par les sondages avec la possibilité d'être devant tous les partis, y compris celui du Premier ministre.

Les Néerlandais sont appelés à voter mercredi 15 mars 2023 pour leurs conseils provinciaux. Ce scrutin détermine aussi la composition du Sénat. Et plus que jamais, le suspense est au rendez-vous puisqu’un tout nouveau parti, un mouvement pro-agriculteurs, est susceptible d'arriver premier dans près de la moitié des douze provinces que compte le pays. C’est en tout cas ce que disent les derniers sondages.

BoerBurgerBeweging, ou "Mouvement agriculteur citoyen" en français, pourrait être premier dans les régions assez rurales de Drenthe, Overijssel, Groningue, la Frise, mais aussi la Gueldre. Et à la première chambre, le Sénat, il pourrait obtenir jusqu’à 13 sièges, devant tous les autres partis, y compris celui de la droite libérale du Premier ministre Mark Rutte.

Si jamais les sondages voient juste, cela pourrait être un véritable séisme politique aux Pays-Bas : pour l’instant, ce tout jeune parti ne compte qu’un seul élu dans tout le pays, sa cheffe Caroline van der Plas, devenue députée en 2021. Et même si, ici aux Pays-Bas dans les conseils provinciaux, pour accéder aux responsabilités, il faut toujours savoir composer avec les autres partis, de tels scores pourraient être perçus comme un véritable désaveu pour le gouvernement.

Un mouvement issu des manifestations de fermiers

Alors, le parti est né en 2019, au début de la contestation paysanne et des manifestations de fermiers qui ont secoué les Pays-Bas ces dernières années. Le Mouvement citoyen paysan promet de s’opposer au projet du gouvernement qui vise à réduire drastiquement le cheptel néerlandais et surtout à racheter de force de très nombreuses exploitations.

La Haye veut ainsi atteindre une forte diminution des émissions d’oxydes d’azote et d’ammoniac, afin de protéger les zones naturelles du pays. Dans ce contexte, Caroline van der Plas dit être la seule à être encore à l’écoute du monde rural néerlandais. Voici ce qu’elle nous confiait dimanche dernier lors d’un meeting dans une ferme du sud du pays : "Cela faisait tellement longtemps que les agriculteurs et leurs problèmes n’étaient plus écoutés. Tout ce qui pèse sur eux en ce moment… L’incertitude sur l’avenir de leur entreprise ou sur la possibilité de la transmettre à leurs enfants."

Et ce n’est pas la seule raison de l'engouement actuel pour son parti. Au cours des dernières années, cette ancienne communicante d’une organisation paysanne a su marquer les esprits. Un exemple : En 2021, le jour de son investiture en tant que députée, elle est arrivée au Parlement en tracteur.