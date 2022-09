Mort d'Elizabeth II : que vont devenir les corgis de la reine ?

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

Sandy et Muick ne reviendront pas à Buckingham : c'est le prince Andrew qui les a adoptés, celui que l'on présente toujours comme le fils préféré de la reine. Il devrait aussi récupérer Candy, un "dorgi", une création de la reine, fruit de l'accouplement entre l'un de ces corgis et le teckel de sa sœur, la princesse Margaret. Ce qui a donné une nouvelle race, le dorgi. On ne pouvait décemment pas parler d'un bâtard au sein de la famille royale !

Les corgis, c'était une authentique passion pour Elizabeth II. Au maximum, elle en a eu neuf en même temps, particulièrement bien soignés. Avec chacun un panier en osier légèrement en hauteur, pour éviter les courants d'air. Ils mangeaient une nourriture spécialement choisie pour eux, pas de croquettes de base, bien sûr.

Il y a même un arbre généalogique de tous les corgis de la reine. Il démarre avec Susan, qui lui a été offert pour ses 18 ans. Puis elle en a élevé plus de 30 pendant ses 70 ans de règne : Rufus, Blacky, Phoenix, etc. Elle ne les a pas tous gardé, elle en a donné beaucoup. Ceux qui ont dessiné cet arbre généalogique reconnaissent qu'il manque sans doute quelques ramifications.

Elle avait une passion pour les animaux et en particulier pour ses chiens courts sur pattes, "comme elle", disent les mauvaises langues. Une passion née alors qu'elle était enfant quand son père, le roi George VI, en a adopté un quand elle avait 7 ans. Mais ces dernières années, le personnel royal veillait à ce que ses chiens ne restent pas dans les parages. Quand la reine se levait et se déplaçait, on craignait qu'elle ne tombe à cause d'un de ses chiens.

Les corgis sont devenus un symbole de la reine

On associe vraiment cette race de chien et Elizabeth II. Dans les produits dérivés du jubilé de platine, en juin dernier, par exemple, il y avait des corgis partout. Pour célébrer le 70ᵉ anniversaire de l'arrivée d'Elizabeth II sur le trône, on pouvait trouver des peluches, évidemment, mais aussi des T-shirt avec des têtes de corgis en hommage à la reine, des boîtes de gâteaux Fortnum & Mason à leur effigie... Et bien sûr, ces derniers jours, on les voit ressortir.