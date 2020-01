Le monde est à nous. Royal caprice ou vraie déclaration d'indépendance ? Harry et Meghan prennent leur distance avec la monarchie

Le prince Harry et son épouse Meghan à Londres (Grande-Bretagne), le 7 janvier 2020. (DANIEL LEAL-OLIVAS / POOL)

Terminées, les visites obligées dans les hôpitaux ou les associations de quartier. Bye-bye, les sourires figés devant les flashs. Le harcèlement des tabloïds et la pression médiatique. Adieu, les lourdeurs du protocole. Meghan et Harry en ont leur claque ! C’est en revenant de six semaines de vacances au Canada qu’ils ont craqué… et tout déballé sur leur compte Instagram.

Certes le prince et sa femme promettent de continuer à honorer leurs devoirs envers la reine et la couronne, mais ils veulent pour eux et pour leur enfant Archie, né en mai dernier, une vie "normale", qu'ils partageront entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord – Meghan Markle est d'origine américaine et elle a vécu sept ans à Toronto. Ils se sont aussi mis en tête de travailler et de devenir financièrement indépendants.

Tomorrow's front page: Queen ‘deeply upset’ at Harry and Meghan’s Royal exit sparking ‘civil war’ – with Charles and Wills ‘incadescent with rage’ https://t.co/xo6t5qdpsO pic.twitter.com/ZYEfjlEmwN — The Sun (@TheSun) January 8, 2020

Après le Brexit... Voici donc le Megxit, la sortie de Meghan et Harry de la famille royale. Même le chroniqueur royal de la BBC a du mal à se remettre d'un événement "énorme", "étonnant", "à couper le souffle", "sans équivalent dans l'histoire moderne des Windsor".

"It's astonishing, it's momentous"



The BBC's royal correspondent Jonny Dymond explains what the announcement that Prince Harry and Meghan are stepping back as "senior" royals actually meanshttps://t.co/IYok4xD6FK pic.twitter.com/CrBJ7tAzBH — BBC News (UK) (@BBCNews) January 8, 2020

Vraie rupture ou simple prise de distance ? Pour l'instant, ce n'est pas très clair. Mais le fait est que le duc et la duchesse n'avaient prévenu personne, pas même Elizabeth II, la reine qui est aussi la grand-mère d'Harry.

Tomorrow’s Daily Mirror p1 on the bombshell news that Harry & Meghan didn’t even tell the Queen of their decision to quit their royal roles ➡️ https://t.co/4u69Ggqzdo pic.twitter.com/XCQujoMFxW — Russell Myers (@rjmyers) January 8, 2020



Le palais de Buckingham a publié dans la soirée de mercredi 8 janvier un communiqué de trois lignes assez sec. On y lit que la famille royale "comprend" mais que "ces questions sont compliquées et demandent du temps."

Buckingham Palace reacts to the Duke and Duchess of Sussex’s announcement. Who, if anyone, was consulted beforehand? pic.twitter.com/NRP8H42SNh — Majesty/Joe Little (@MajestyMagazine) January 8, 2020



On verra comment s'engage le bras de fer... et si Meghan et Harry réussissent à imposer leur nouveau rôle. La presse, elle, tombe à bras raccourcis sur le couple royal. Pour le Times, "l'annonce prématurée" du couple est "égoïste et malavisée". "Elle porte toutes les marques de l'égoïsme et de l'impulsivité pour lesquels le prince Harry est maintenant tristement connu".

Sur les résaux sociaux, les Britanniques réagissent eux aussi avec aigreur et c'est Meghan, "la duchesse capricieuse", qui cristallise les critiques, accusée de manoeuvrer pour arriver à ses fins et échapper au poids de la monarchie. Même si de nombreux internautes soulignent l'ambiguïté du couple, qui ne semble pas vouloir complètement renoncer aux avantages que lui procure leur statut de membre de la famille royale. En gros de vouloir "le beurre et l'argent du beurre".

Meghan Markle quittant le palais de Buckingham... pic.twitter.com/kM4mBdaNdD — Richard Hétu (@richardhetu) January 9, 2020

Mais il y a aussi ceux qui applaudissent et convoquent la mémoire de Lady Di, la mère de Harry, qui elle non plus n'avait pas pu, pas voulu rentrer dans le moule.

Cette mise en retrait va en tout cas laisser plus de latitude à Kate et William, deuxième dans l'ordre de succession à la reine, avec qui les relations s'étaient tendues depuis plusieurs mois.

Megxit, saison 1, épisode 1 : tous les rebondissements sont encore possibles. Mais si vous ne le saviez pas déjà, dans la série "The Crown" sur Netflix, à la fin, c’est toujours la monarchie qui gagne !