La Chine décide d’arrêter de publier les chiffres du chômage des jeunes

Les chiffres de l'emploi en Chine sont catastrophiques : un quart des jeunes chinois sont au chômage. La croissance n'a jamais été aussi faible depuis 1976.

Le chômage en Chine touche essentiellement les emplois qualifiés, et donc les jeunes diplômés au moment où les usines chinoises manquent paradoxalement de bras. En fait, on s'aperçoit que la transition économique sur laquelle la Chine avait parié il y une vingtaine d'années n'a pas été celle prévue, même si des années de croissance ont bien permis à une partie de la population chinoise d'accéder à la consommation et à la mondialisation, en intégrant les classes moyennes et supérieures.

Les effets dévastateurs du Covid-19 sur l'économie chinoise

Les autorités avaient espéré basculer d'une économie basée sur l'industrie, les usines et les exports à un marché plus axé sur le tertiaire et les services. Or, l'économie chinoise est restée majoritairement tributaire de son modèle traditionnel : l'exportation de masse, ce qui entraîne ce surplus de diplômés. Le système éducatif, lui, avait parié sur la haute technologie et le tertiaire. La croissance n'est par ailleurs pas repartie. Elle aurait dû dépasser la croissance américaine, or la pandémie est passée par là.

La rigueur des mesures anti-covid, les confinements ont totalement paralysé l'industrie et l'économie chinoise et l'allégement des mesures n'a pas suffi à faire repartir la croissance à la hausse. Les autorités avaient jusqu'ici tenté de minorer le problème en jouant avec les chiffres, ou en publiant des vidéos de propagande à la gloire de jeunes autoentrepreneurs. Mais la population n’est pas dupe.

La génération des "laisse tomber"

Ces jeunes chinois, on les appelle la génération des "laisse tomber", celle dont les ambitions ont été fauchées net par le Covid-19 et le manque de perspective. En mai lors de la journée de la jeunesse, le président Xi Jinping les a vivement critiqués, en les appelant à retrousser leurs manches et à être prêts à en baver comme à l’époque de la révolution culturelle où les étudiants étaient envoyés aux champs pour soutenir la politique de Mao.

L’urgence d’un vaste plan de relance devient cruciale. D’autant que l’immobilier, énorme secteur de l’économie chinoise, celui sur lequel l'État s'appuyait jusqu'ici pour relancer la machine est en train de s'effondrer avec le surendettement de promoteurs, au bord du défaut de paiement.