Eurovision 2022 : les Ukrainiens de Kalush Orchestra vont-ils gagner ?

Son capital sympathie est à 200%. Kalush Orchestra a la cote chez les bookmakers. Selon Eurovisionworld, qui agrège les principaux sites de paris en ligne, ils ont même jusqu'à 49% de chances de décrocher leur ticket pour la finale de l'Eurovision 2022. Loin devant l’Italie, la Grande-Bretagne et la Suède.

Face aux Russes, les Ukrainiens se battent sur tous les terrains: "En ce moment, il n'y a pas de petite victoire pour nous" dit le leader du gourpe, Oleg Psiuk, qui vient de Kalush, petite ville industrielle dans l'ouest du pays. "Nous sommes ici pour montrer que la musique et la culture ukrainienne existent" disait-il à l'ouverture de l'événement. La Russie, elle, a été exclue de la compétition le 25 février, dès le lendemain du déclenchement de la guerre.

La chanson qui représente l'Ukraine, Stefania (du nom de la mère d'Oleg), est un hommage à toutes les mères ukrainiennes et à la mère patrie. C'est assez créatif : un mélange de rap, de pop et de musique folklorique traditionnelle. Le chanteur est reconnaissable au bob rose flashy qu'il porte toujours sur la tête.

"Je retrouverai toujours mon chemin vers la maison, même si les routes sont détruites", dit ce texte qui a été écrit avant la guerre. À la fin de sa prestation hier soir, Oleg a lancé un très sobre "Merci pour votre soutien à l'Ukraine". Tous les bénéfices de la chanson iront à des associations.

Pour la petite histoire ce n'est pas Kalush Orchestra qui avait été initialement sélectionné. La candidate initiale a dû se retirer après une polémique parce qu'elle avait voyagé en Crimée en passant par la Russie, ce qui est interdit en Ukraine.

Le groupe, qui est né en 2019, a donc appris quelques jours avant le déclenchement de la guerre qu'il allait participer. Répéter n'a pas été facile. Le leader du groupe a créé une organisation de volontaires pour aider à reloger les gens et à transporter des médicaments, le danseur, "MCCarpetman", s'est engagé dans les forces de défense territoriale.

Et comme tous les hommes en âge de se battre n'ont plus le droit de quitter le pays, Kalush Orchestra a du obtenir une autorisation spéciale du gouvernement pour voyager en Italie, à Turin, pour le concours. Avec obligation de rentrer en Ukraine dès le lendemain de la finale.

L'Union européenne de radio‑télévision (UER), organisatrice de cet événement hors norme doit repréciser tous les ans qu'il est "un organisme apolitique". Mais l'Eurovision reste rarement en marge des grands bouleversements du monde. En 1975, la Grèce a par exemple refusé de participer pour protester contre l’invasion de Chypre par la Turquie. En 1992, Totto Cutugno a chanté le titre Ensemble (Insieme), appel à une Europe unie face à la guerre en Yougoslavie. Et en 2014, il y a eu dans le public des sifflets contre la Russie qui venait d'annexer la péninsule de Crimée.

