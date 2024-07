Euro 2024 : le sélectionneur anglais ciblé par d'anciennes stars du ballon rond

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi et le dimanche à 7h24 et 9h24

Le Royaume-Uni vient de se séparer d’un Premier ministre impopulaire, Rishi Sunak. Mais il y a un homme aujourd’hui encore plus critiqué dans le pays : Gareth Southgate, le sélectionneur de l’équipe de football d’Angleterre.

Les Anglais sont certes toujours en lice à l’Euro : ils jouent samedi 6 juillet contre la Suisse, en quart de finale. Mais leur jeu agace une bonne partie du pays. Personne outre-Manche ne semble croire à une victoire finale. Avec des joueurs comme Harry Kane, Phil Foden et Jude Bellingham, les supporters anglais imaginaient un feu d’artifice. Ils assistent à des matchs poussifs avec une équipe peu inspirée. Mais ce ne sont pas les joueurs qui sont mis en cause, c’est Southgate. Il est jugé frileux, maladroit dans ses choix tactiques. Pour le huitième de finale, péniblement remporté contre la Slovaquie, on a pu lire ou entendre ici qu’il "détruit" les chances anglaises, qu’il "ruine" les espoirs du pays.

Gareth Southgate subit surtout les critiques d’une caste extrêmement redoutée et puissante en Angleterre : les anciens joueurs devenus consultants. Dans son podcast, l’ancienne star du foot Gary Lineker a dit à propos des joueurs lors du huitième de finale qu'ils sont "comme des âmes perdues. Je suis sûr qu'on leur a dit ce qu'il fallait faire mais l’ont-ils compris ? Ils jouent dans un style qui leur est étranger car la plupart d'entre eux pratiquent un pressing haut, avec un football dynamique à base de passes courtes. Nous n'avons rien vu de tout ça."

"Je pense qu’ils ne savent pas vraiment ce qu'ils sont censés faire, ni quelle est leur tâche, ni comment l'équipe doit jouer." Gary Lineker à propos des footballeurs anglais à l'Euro



Ces anciens joueurs sont sur la BBC, sur ITV, sur TNT, et même sur des chaînes américaines comme CBS, puisqu’il n’y a pas de barrière de la langue. Ils signent aussi des tribunes dans les plus grands journaux britanniques. Ils s’appellent Alan Shearer, Gary Neville, Roy Keane, Rio Ferdinand… D’anciennes gloires du ballon rond devenues d’intraitables "pundits" (commentateurs). Gary Lineker, footballeur de génie devenu star de la télé, est sans aucun doute le plus puissant d’entre eux. Son statut dépasse celui de consultant, puisqu’il présente ses propres émissions. C’est le plus gros salaire de la BBC, 1,6 million d'euros par an. Les gouvernements conservateurs voulaient le faire taire car sur les réseaux sociaux, il a parfois critiqué leurs décisions, contrevenant à la charte de la BBC. Mais il a gagné son bras de fer avec la chaîne et avec les élus, il fait ce qu’il veut.



Dans le passé, Gary Neville a lui aussi pris des positions politique, parfois même à l’antenne de Skysport. Certains l’imaginent un jour maire de Manchester. Il est omniprésent dans les médias.

L’Angleterre n’a pas gagné de titre depuis la Coupe du monde 1966. Elle s’impatiente et en veut au sélectionneur, qui passera sans doute la main après cette compétition. Harry Kane, l’actuel capitaine anglais, rappelle tout de même que tous ces anciens joueurs très critiques n’ont jamais remporté le moindre trophée international.