Euro 2024 : Jude Bellingham et Harry Kane sauvent l'Angleterre face à la Slovaquie en huitièmes de finale

A 86 secondes d'une élimination retentissante. Menée 1-0 pendant plus d'une heure, l'Angleterre s'en est remise à une égalisation aussi spectaculaire que précieuse de Jude Bellingham dans les arrêts de jeu de la deuxième période, dimanche 30 juin, pour arracher une prolongation, puis sa place en quarts de finale de l'Euro. Brouillons offensivement et battus dans les duels, les hommes de Gareth Southgate ont rendu une piètre copie qui aurait pu leur faire prendre la porte, à l'image de l'Italie.

La Slovaquie, 45e nation mondiale au classement Fifa, a tout de suite donné le ton en se procurant deux occasions par David Hancko (5e), puis Lukas Haraslin (11e) avant d'ouvrir le score par Ivan Schranz parfaitement servi par David Strelec. Un but symptomatique des maux anglais, battus sur tous les duels. Dépassés, les Anglais ont d'ailleurs été sanctionnés par trois cartons jaunes dans les 17 premières minutes du match.

Le poteau, puis la délivrance

Les Three Lions ont peiné à se créer des occasions. Alors de là à concrétiser les rares qui se présentaient... Les sujets de sa Majesté ont rivalisé de maladresse, à l'image de la tête complètement ratée d'Harry Kane seul à moins de 10 mètres du but de Martin Dubravka (77e). Avant cela, Phil Foden s'était vu refuser un but pour hors-jeu (50e) et David Strelec était passé proche de faire le break du milieu de terrain après une erreur d'inattention de John Stones sur le service d'un coéquipier (55e).

Après un poteau trouvé de loin par Declan Rice (81e), symbole du manque d'efficacité de la ligne d'attaque quatre étoiles anglaise, Jude Bellingham a finalement égalisé d'un retourné acrobatique sur le gong pour le premier et unique tir cadré de l'Angleterre avant la prolongation. Libérés, les Anglais ont ensuite pris l'avantage en tout début de prolongation grâce à une tête rageuse d'Harry Kane à bout portant (91e). Loin d'afficher de la sérénité, ils ont encore subi en fin de match sans craquer. Ils affronteront en quarts de finale les Suisses, tombeurs de l'Italie tenante du titre, qui rêve désormais de s'offrir le deuxième finaliste de l'édition précédente.