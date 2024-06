Euro 2024 : l'Italie, tenante du titre, dépassée et éliminée par la Suisse, qui se hisse en quarts de finale

Dans ce premier huitième de finale de la compétition européenne, des Suisses bien plus dominateurs et sereins ont sorti une équipe italienne impuissante, samedi (2-0).

C'était un secret de Polichinelle : oui les Italiens étaient tenants du titre, et non, ils n'étaient plus favoris dans cet Euro. La Suisse a bouté les champions d'Europe hors de leur fief, samedi 29 juin, lors du premier huitième de finale disputé au stade olympique de Berlin en Allemagne.

Si le gardien italien Gianluigi Donnarumma a maintenu les siens à flot à plusieurs occasions; il a fini par craquer à deux reprises. D'abord, à la 37e minute face à Remo Freuler, milieu de Bologne et auteur du premier but helvète. Puis, alors qu'un vent de révolte aurait pu se lever côté italien, Ruben Vargas a aggravé le score, dès le début de la seconde période, par une frappe enroulée en pleine lucarne. Surclassée, l'Italie ne s'est jamais montrée capable de faire hésiter les Suisses beaucoup plus présents dans la surface.

Une Italie décevante depuis le début de l'Euro

Impuissante et sans la moindre inspiration depuis le début de la compétition, la Squadra Azzura sort par la petite porte dans cet Euro. C'est une déception que les Italiens sentaient sûrement arriver car leur effectif est en recomposition et dirigé depuis une petite année par Luciano Spalletti.

"Malheureusement, le rythme et la fraîcheur font la différence. Ce soir, j'ai changé des joueurs, mais ils n'étaient pas en mesure de faire mieux" a notamment déclaré à l'issue du match, le sélectionneur de la 10e nation au classement Fifa, où la Suisse pointe à la 19e place. C'est dire à quel point ses joueurs ont été dépassés par une équipe helvète exaltée.

On demande des excuses à tous. On a déçu les gens, et on a pas mérité de gagner, il n'y a rien à dire. Gianluigi Donnarumma à beinsport

Si cette élimination des tenants du titre est une indéniable réussite pour les Suisses, la sélection italienne s'était présentée sans grand éclat à cet Euro. La Nazionale s'était qualifiée par un petit nul face à l'Ukraine (0-0) et n'était pas parvenue à rassurer, lors de son premier tour au sein du groupe B.

L'Italie a remporté une victoire 2-1 face à l'Albanie avant de concéder 1 but à 0 face l'Espagne. Enfin, sa place en huitièmes de finale n'avait été validée qu'en toute fin du match contre la Croatie, par une égalisation de Matteo Zaccagni. Il n'empêche : "ça fait mal, vraiment très mal", a déclaré le gardien et capitaine italien, Gianluigi Donnarumma, après l'élimination de son équipe.

La Suisse veut "aller très loin"

Autre ambiance du côté de la Nati à l'issue du match : "on connait nos qualités, on a peur de personne" a averti l'attaquant Breel Embolo, tout en se disant "très concentrés".

Pour la deuxième fois de leur histoire, comme en 2021 après la douloureuse élimination des Bleus, les Suisses se hissent donc en quarts de finale. La Nati affrontera le vainqueur du prochain huitième de finale, opposant dimanche, l'Angleterre à la Slovaquie.