France-Suisse : la Nati, un collectif fatal aux Bleus et une qualification historique

Effacés les doutes après ses performances en demi-teinte en phase de groupes, la Suisse a créé l'exploit face aux champions du monde en titre. La Nati atteint ainsi son premier quart de finale d'une compétition majeure depuis son Mondial à domicile en 1954. Pour y parvenir, elle a pu compter sur un collectif sans grande star, mais solide dans chaque ligne.

Après son match nul inaugural contre le pays de Galles (1-1) et sa défaite contre l'Italie (3-0), la Suisse s'était réveillée face à la Turquie (3-1), laissant entrevoir une équipe avec un certain potentiel offensif et un collectif solidaire, des caractéristiques retrouvées face à la France. Car si les Bleus n'ont pas fait un grand match, les Suisses n'ont pas volé leur qualification. Ils ont combattu avec leurs armes et beaucoup d'envie.

Dans les cages, Yann Sommer, décrié en début d'Euro, puis auteur d'arrêts déterminants face à la Turquie, a été décisif pour la Nati. Il n'a certes pas été mis en danger en première période, quand les Bleus n'ont cadré aucun tir, mais en prolongation, il a sauvé les siens en détournant une frappe de Benjamin Pavard. Et c'est surtout lui qui stoppe le tir au but de Kylian Mbappé, un arrêt synonyme de qualification pour la Nati.

Helvètes underground

En défense, Manuel Akanji a eu l'allure d'un patron. Il a réussi chacun de ses 3 tacles et effectué 9 dégagements pour donner de l'air à ses coéquipiers dans les temps forts des Bleus. Plus haut, au milieu de terrain, le capitaine Granit Xhaka a réalisé un match exemplaire. Avec 102 ballons touchés et 92% de passes réussies, le joueur d'Arsenal a été un véritable métronome pour son équipe. Il est aussi passeur décisif pour Gavranovic à la dernière minute du temps règlementaire. Et en attaque, Haris Seferovic, le deuxième meilleur buteur du championnat portugais, a fait mal aux Bleus. Il a profité des largesses défensives françaises pour inscrire un doublé.

3 - La Suisse a marqué au moins 3 buts lors de 2 matches consécutifs en tournois majeurs (EURO + Coupe du Monde) pour la 1re fois depuis le Mondial 1954. Effréné. #SUI #EURO2020 pic.twitter.com/0yYaIPbmmI — OptaJean (@OptaJean) June 28, 2021

Grâce à cette victoire, la Suisse égale son meilleur parcours dans une compétition majeure. Les hommes de Vladimir Petkovic ont su profiter de la désorganisation française pour ouvrir le score, et même menés 3-1, ils n'ont pas baissé les bras. Propres en défense, avec 21 tacles réussis, ils ont aussi été plus efficaces pour convertir 3 de leurs 12 tirs. Pendant ce temps là, les Bleus ont tenté 26 fois leur chance...

À l'issue de la rencontre, Granit Xhaka avait donc de quoi se réjouir, au micro de beIN sport: "C'est absolument génial. On perdait de deux buts et on revient. Le penalty raté nous a un peu cassés, mais on a montré notre caractère. On a une sacrée équipe. On écrit l'histoire de notre sélection et tout le monde peut être très fier". Xhaka et ses coéquipiers affronteront l'Espagne en quart de finale, qui a elle aussi disputé une prolongation pour se défaire de la Croatie (5-3).