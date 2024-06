Euro 2024 : longtemps menée, l'Angleterre élimine la Slovaquie et rejoint les quarts… Revivez le huitième de finale

Les Three Lions se sont qualifiés, dimanche, pour les quarts de finale de l'Euro grâce à des buts de Jude Bellingham et Harry Kane (2-1).

L'Angleterre doit oublier son début de tournoi et hausser son niveau de jeu. En huitièmes de finale, elle affronte la Slovaquie, dimanche 30 juin à 18h, à Gelsenkirchen, avec comme objectif de monter en puissance. Auteurs d'une phase de poules très poussive, les Anglais n'ont quasiment rien montré. Après une victoire difficile contre les Serbes, ils ont été incapables de battre le Danemark et la Slovénie, même s'ils ont terminé à la première place de leur groupe. Si les hommes de Gareth Southgate veulent récupérer leur statut de favori, il faudra se montrer plus créatifs et concrétiser leurs occasions.

Face à eux, les Slovaques devraient aborder le match sans pression. Victorieuse surprise de la Belgique lors de la première journée, la Slovaquie devra réitérer son exploit face aux Anglais pour rejoindre les quarts de finale. Des Three Lions qui n'avaient pas non plus été flamboyants au premier tour de l'Euro 2021 et avaient tout de même atteint la finale. Placés dans une partie de tableau plus abordable, les coéquipiers de Jude Bellingham pourraient en profiter.

Revivez la rencontre :