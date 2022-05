En Ukraine, les Russes misent sur les dauphins pour espionner

La guerre se déroule aussi sous l’eau. Des images satellites envoyées aux médias américains, dont NBC, montrent depuis quelques jours le port de Crimée de Sébastopol en Mer Noire. Près d’un ponton, on aperçoit deux petits rectangles. Après analyses de l’institut naval américain, aucun doute, il s'agit d'enclos de dauphins.

Russia has deployed trained dolphins at the entrance to a key port in the Black Sea, apparently to protect a naval base from potential Ukrainian attacks, according to a review of satellite images by the commercial firm Maxar and the U.S. Naval Institute. https://t.co/W4HNK8N7Ej