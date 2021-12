En Inde, une statue de Cristiano Ronaldo qui ne plait pas à tout le monde

Goa, avec ses plages de rêve sur la côte ouest de l'Inde, a désormais une nouvelle statue. Celle de Cristiano Ronaldo. La mégastar portugaise de foot est représentée en laiton dans un parc de Calangute. Ronaldo est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du foot mais pourquoi une telle décision ? Michael Lobo, un dirigeant de la région, explique que la statue a été érigée pour "inspirer les jeunes" à faire du foot et amener ce sport "à un autre niveau".

En Inde, le sport roi c’est le cricket mais les responsables de l’État de Goa aimeraient que plus de jeunes s’investissent dans le foot. Michael Lobo résume : "Malgré la vaste population de l’Inde, l’équipe nationale de foot n’est même pas capable de battre les petites nations". Ça fait mal. Pour susciter de nouvelles vocations, Goa est idéale. Dans cette ancienne colonie portugaise, beaucoup d’habitants ont vécu au Portugal ou ont de la famille là-bas, ce qui rend le foot déjà populaire dans ce coin de l’Inde. Les jeunes suivent la Premiere ligue anglaise et notamment les matchs de Manchester United, où évolue Cristiano Ronaldo.

Footballer Cristiano Ronaldo's statue installed in Panaji, Goa. To inspire youth &take football to next level in the state, country, we came up with this statue. We want our children to become like this legendary footballer, who is a global legend:Goa Minister Michael Lobo(28.12) pic.twitter.com/KthPHc7ox0