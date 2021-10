En Autriche, le chancelier Sebastien Kurz visé par une enquête pour corruption

Ce sont ses SMS qui l'ont trahi... En 2016, Sebastian Kurz n'est pas encore chancelier, seulement ministre des Affaires étrangères. Mais il rêve de prendre la tête du parti conservateur et d'obtenir la fonction suprême. Or cette année-là, l'un des tabloïds les plus populaires du pays, Österreich, est soupçonné d'avoir reçu de l'argent de la part du ministère des Finances (alors tenu par les conservateurs) pour des encarts publicitaires, en échange d'articles élogieux et d'études d'opinion favorables à Sebastian Kurz. Pratique qui se serait poursuivie jusqu'en 2018, une fois l'intéressé installé dans le fauteuil de chancelier.

Les procureurs estiment donc que de l'argent public a servi à "financer des sondages partiellement manipulés qui servaient un intérêt politique exclusivement partisan". Des perquisitions ont eu lieu à la chancellerie, au ministère des Finances et au siège du parti conservateur. L'enquête pour corruption, abus de confiance et pots-de-vin vise le chancelier et neuf personnes de son entourage.

Sebastian Kurz rétorque que ce sont des manoeuvres politiques, des "accusations fabriquées" de toutes pièces, qu'elles seront bientôt démontées, que "quelques bribes de SMS ont été sorties de leur contexte". Sebastian Kurz est même allé à la télévision publique mercredi 6 octobre, pour se défendre d'avoir influencé qui que ce soit. La démission n'est pas une option, affirme-t-il.

Kurz @sebastiankurz said: "The allegations are against staff members of the finance ministry.. Let's clarify if they are correct... What I cannot understand is why I should be responsible..." #Austria #ZIB2