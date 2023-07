En Allemagne, la consommation de viande au plus bas

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

Jamais la consommation de viande n’avait autant reculé en Allemagne. Même la fameuse currywurst en fait les frais.

En 2022, les Allemands ont consommé en moyenne 52 kilos de viande par personne. C'est le chiffre le plus bas depuis 1989, depuis que des statistiques sont réalisées : il y a six ans, c'était 60 kilos par personne.

C’est surtout la consommation de viande de porc qui diminue : -20%. Il y a des signes qui ne trompent pas : autrefois plat le plus commandé dans les cantines d’entreprises ou universitaires, la saucisse au curry, la fameuse currywurst, est reléguée en troisième position, devancée par les pâtes au pesto. Les crèches, les écoles proposent de plus en plus des menus végétariens. Les grands gagnants de ce recul de la viande, ce sont les alternatives, les steacks de soja, les saucisses au tofu et autres burgers végétariens, qui occupent de plus en plus de place dans les rayons des supermarchés.

Dans un pays qui figure parmi les tout premiers producteurs de viande en Europe, c’est une petite révolution. Un Allemand sur dix se dit végétarien ou vegan, c’est presque deux fois plus qu’en 2018. Depuis l’arrivée au pouvoir de la coalition d’Olaf Scholz, il y a un peu plus d’un an et demi, l’Allemagne a même un ministre de l’Agriculture végétarien, c’est une première.

Préoccupations économiques et écologiques

Première raison de cette baisse de la consommation de viande : l’inflation. +19% pour le bœuf et le veau l’année dernière, +23% pour la volaille. Cette flambée des prix a poussé les consommateurs à chercher des alternatives.

Les Allemands s’inquiètent aussi de plus en plus du bien-être animal, l’industrie de la viande souffre d’un problème d’image. Enfin, il y a les préoccupations liées au changement climatique : le ministre de l’Agriculture est venu rappeler que l’élevage est l’une des principales sources d’émissions de CO2 dans l’agriculture. Il doit présenter d’ici la fin de l’année sa stratégie nutritionnelle. Mais la chambre d’agriculture de Basse-Saxe a calculé que même si les Allemands consommaient deux fois moins de viande, l’impact sur le climat serait presque insignifiant.

Dans une enquête récente, près de six Allemands sur dix se disent opposés à ce que l’Etat prenne des mesures pour réduire la consommation de viande. Le ministre a répondu en disant qu’il n’est pas question de dicter à chacun ce qu’il doit mettre dans son panier mais simplement d’inciter à manger plus sainement et de façon équilibrée.