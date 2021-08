Covid-19 : la Nouvelle-Zélande qui se reconfine va-t-elle être rattrapée par le virus ?

La Première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, en conférence de presse pour évoquer le Covid-19 à Wellington (Nouvelle-Zélande). (MARK MITCHELL / POOL via GETTYIMAGES)

Il existe encore dans le monde, des pays qui ont été épargnés par le Covid-19. Des pays qui n’ont pas connu les hôpitaux surchargés. Des pays qui n’ont pas eu de décompte macabre quotidiens des décès du Covid-19. C’est le cas de la Nouvelle-Zélande, cinq millions d’habitants. L'archipel du Pacifique aux paysages grandioses nous rappelle que cela fait longtemps qu’on ne peut plus vraiment voyager. Le Covid-19 a jusqu'à présent contourné la Nouvelle-Zélande. Depuis le début de la pandémie, le pays a enregistré 2 936 cas et et 26 morts. C’est 300 fois moins que la France, rapporté à la population des deux pays. Mais le miracle néo-zélandais est peut-être terminé. Le variant Delta, beaucoup plus contagieux, s’approche dangereusement. Après six mois sans aucun cas d'origine locale de contamination, une personne a été infectée dans le pays.

Le gouvernement néo-zélandais n’a pas attendu. Un cas et on reconfine. Comme depuis le début de la crise, la devise c’est "agir vite et fort". La Première ministre, Jacinda Arden a donc décidé de reconfiner tout le pays pendant trois jours. Sept dans les deux villes où la personne contaminée s’est rendue, Auckland et Coromandel.

Un confinement strict : ne sont autorisées que les sorties essentielles. Les crèches, les écoles, les commerces, les cafés, les restaurants sont fermés. Même les vaccinations sont suspendues. Pour Jacinda Ardern, "il vaut mieux commencer fort, être prudent et sortir [du confinement] dès que possible, plutôt que de débuter trop mollement et de rester dans cette phase pendant beaucoup, beaucoup plus longtemps. Nous avons vu les conséquences désastreuses d’une action trop lente, notamment chez nos voisins." Référence à l’Australie, où le variant Delta est en train de se propager à grande vitesse.

Peu de Néo-zélandais vaccinés

Mercredi 18 août, la Première ministre s’est tout de même montrée inquiète. Elle a concédé que le pays devait s'attendre à de nouveaux cas. Déjà 21 depuis mercredi. Longtemps saluée pour sa gestion de l’épidémie, la stratégie de la Nouvelle-Zélande montre peut-être ses limites.

À cause de la contagiosité du variant Delta, la politique "zéro Covid" suivie par le pays sera peut-être dure à tenir. Jusqu’à présent, l'archipel avait réussi à contrôler ses frontières facilement. Au début de la pandémie, un confinement rapide et strict avait réussi à éradiquer le virus. Depuis, il n’y a eu que trois confinements courts.

Ce qui est inquiétant, c’est que cette atmosphère loin du Covid-19, cette idée qu’on n’a pas à "vivre avec" comme tous les autres pays, n’incite pas les Néo-Zélandais à aller se faire vacciner. Actuellement, seul 19,7% des habitants sont totalement vaccinés. Si tout se passe comme prévu, ce reconfinement strict permettra d’endiguer l’arrivée du variant Delta. Le pays vaccinera en masse à partir de la fin de l’année quand il recevra ses doses de Pfizer, grâce à une accélération des livraisons. Les frontières rouvriront début 2022. Et la stratégie du zéro Covid aura prouvé qu’avec de la fermeté et de la discipline, elle fonctionne.