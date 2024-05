Condamnation pénale de Donald Trump : déni, outrance et mensonges... le système de défense de l'ancien président américain ne change pas

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi et le dimanche à 7h24 et 9h24

C'est une condamnation historique pour un ex-président américain. Donald Trump est donc reconnu coupable, mercredi 30 mai dans l’affaire "Stormy Daniels". La peine sera prononcée le 11 juillet, mais ce jugement ne l'empêchera pas d'être candidat à la présidentielle. Et ça ne surprendra personne, il reste fidèle à sa stratégie et dénonce un procès "truqué".

Déni, outrance et mensonges, le système de défense de Donald Trump en fait n'a pas changé depuis 2016. Si on devait résumer ces six semaines de procès, il faudrait beaucoup plus que les deux minutes de cette chronique pour lister toutes ses invectives contre les juges, contre ses adversaires démocrates, toutes ses envolées complotistes dans le rôle qu'il joue le mieux depuis qu'il a perdu l'élection en 2020 : celui de victime.

À la sortie du prétoire, le visage grimaçant, celui qui en une décennie a bouleversé la démocratie américaine parle donc logiquement d'un procès "truqué et honteux". Il assure qu'il n'a rien fait de mal, et se décrit en "homme (très) innocent", formulation assez incongrue. Combatif et levant le poing avant de s'engouffrer dans la Trump Tower, sur la cinquième avenue.

Fidèle à ses habitudes, il s'est aussi exprimé sur son réseau social Truth Social, conçu comme une "alternative" conservatrice et républicaine à Facebook ou Twitter sur lequel il n'a jamais voulu revenir. Depuis jeudi soir, Donald Trump multiplie les posts écrits en majuscules avec points d'exclamation, parle de chasse aux sorcières, de juges corrompus et d'interférence dans l'élection. Au tribunal, avant même de s'adresser aux journalistes, il a d'ailleurs pris son smartphone pour partager un appel de levée de fonds pour sa campagne, avec ces mots : "Je suis un prisonnier politique", expression utilisée pour ses partisans inculpés dans l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole. Le verdict a d'ailleurs déclenché un afflux de dons qui ont littéralement submergé jeudi la plateforme de collecte en ligne du parti républicain. Le site est resté inaccessible pendant au moins une demi-heure.

Aucun effet sur sa base électorale

Ses arguments fonctionnent auprès de sa base qui est toujours derrière lui. Juste avant le verdict son équipe de campagne a publié une note de sondage. Il en ressortait qu'une éventuelle condamnation n'aurait pas d'impact significatif. Pourquoi ? Parce que la majorité des électeurs n'ont pas vraiment suivi le procès. En revanche sur les télévisions américaines, les fidèles d'entre les fidèles crient au scandale. Ils reprennent ses éléments de langage et jugent que sa condamnation injustifiée va le rendre encore "plus populaire aux yeux du peuple". Certains appellent même à descendre dans la rue pour le soutenir, convaincus que le verdict sera renversé en appel.

Il ne faut pas oublier que la société américaine est très polarisée, environ 70% des républicains et quasiment un tiers des électeurs remettent en question le résultat de la présidentielle de 2020. Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson parle, lui, "d'un jour honteux dans l'histoire américaine". Il s'agit du premier des quatre procès pénaux auxquels Donald Trump est confronté dans le cadre de sa nouvelle tentative d'accéder à la Maison-Blanche.