À 101 ans, Hazel McCallion dirige le plus grand aéroport du Canada

Le travail, c'est la santé ! Hazel McCallion, 101 ans, en poste depuis 2017, est donc renouvelée dans ses fonctions pour trois années supplémentaires, jusqu'en 2025. Le ministre des Transports canadien salue "sa vaste expérience (...), le fait qu'elle apporte une expertise et un savoir étendus". L'aéroport Pearson du Grand Toronto, qu'elle va continuer de superviser, est le plus important du Canada. Il voyait passer 50 millions de passagers par an, avant la pandémie.

Félicitations Hazel McCallion pour le renouvellement de votre mandat au conseil d'administration de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto!https://t.co/l8wBw7ky2E pic.twitter.com/E8iSUyYDau — Omar Alghabra (@OmarAlghabra) April 6, 2022

Hazel McCallion est une véritable icône au Canada. Son surnom ? "Hazel the hurricane", l'ouragan. Une pionnière qui a eu plusieurs vies. Très active dans le milieu associatif, elle a d'abord été hockeyeuse professionnelle, et quand elle a rangé sa crosse, elle s'est lancée sur le terrain politique.

Maire pendant 36 ans

Pendant 36 ans elle a dirigé la ville de Mississauga et ses 700 000 habitants, en banlieue de Toronto, l'un des plus principaux pôles économiques du pays. Elle y a remporté 12 élections successives. Un professeur de sciences politiques qui a écrit un livre sur elle la qualifie dans une interview au Guardian de "populiste pragmatique", avec "une capacité incroyable à prendre le pouls du public". Hazel McCallion est un tout petit bout de femme mais elle a la parole tranchante et la réputation d’être combative, voire brutale en politique. Un ancien premier ministre de l'Ontario a même dit d'elle : "C'est la seule politicienne qui me fasse peur".

Une centenaire hyperactive

Quand elle a choisi de ne pas se représenter à la mairie de Mississauga, en 2014, Hazel avait déjà 93 ans. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle a pris sa retraite. Elle est alors devenue consultante pour un promoteur de résidences pour personnes âgées, conseillère du premier ministre de l’Ontario, elle est entrée au conseil d'administration de l'aéroport, et elle a aussi été nommée conseillère spéciale de l'Université, qui a mis à profit "sa connaissance encyclopédique de la politique". Contrat qu'elle vient d'ailleurs de renouveler le mois dernier.

Former Mississauga Mayor Hazel McCallion gets first dose of COVID-19 vaccine https://t.co/W4wuop6VRX pic.twitter.com/HNNS8TQN3n — CP24 (@CP24) March 5, 2021

Vaccinée l'an dernier contre le Covid, elle semble en pleine forme, se déplace sans aide et donne encore pas mal d'interviews. Le 14 février, elle a fêté son anniversaire dehors, dans la neige, avec sur le dos une doudoune rose fuchsia. Une journaliste lui demande son secret. Sa réponse : "Travaillez dur, soyez positif, restez indépendant et n'oubliez pas que vous êtes sur Terre pour accomplir quelque chose"...