Le monde de Marie. Aux Etats-Unis, plus de défilé en maillot de bain pour l'élection de Miss America

Miss Dakota du Nord élue Miss América 2017 à Atlantic City (New Jersey). (MAXPPP)

C’est un tremblement de terre dans le monde des concours de Miss. L’organisation de Miss America, annonçait mardi 5 juin que l’épreuve en maillots de bains était supprimée. Terminés les maillots de bain, terminées les robes du soir, finis les sourires muets. Désormais, les concurrentes au titre de Miss seront jugées sur ce qu’elles disent. C’est Gretchen Carlson, ancienne Miss América 1989 et nouvelle patronne depuis janvier 2018 du concours qui l’a annoncé mardi sur NBC news. Et ces nouvelles règles seront appliquées dès le 9 septembre prochain, pour l’élection de Miss América 2018.

"Nous ne sommes plus un concours de beauté. Les candidates seront jugées sur leur intelligence, leurs projets, sur leur vision du rôle de Miss Amérique, sur ce qu’elles sont prêtes à faire pour aider les autres", a expliqué Gretchen Carlson sur la chaine NBC. D’accord, mais comment fait-on pour le dress-code ? "On fait comme on veut, a précisé Gretchen Carlson, on vient avec la tenue dans laquelle on se sent bien. Parce que ces femmes ne seront plus là pour être regardées, mais d’abord écoutées."

Gretchen Carlson victime de harcèlement sexuel

La nouvelle patronne du comité miss Amérique ne fait pas mystère des raisons de sa décision directement inspirée par le mouvement #MeToo, dont elle fut une des têtes de ponts, elle aussi victime de harcèlement sexuel. Gretchen Carlson est la première animatrice star de Fox News à porter plainte contre son patron Roger Ailes, début juillet 2016. Elle l’accuse alors de l’avoir licenciée, parce qu’elle avait refusé ses avances. Bientôt d’autres employées de Fox News lui emboîtent le pas, poussant Roger Ailes à démissionner de son poste fin juillet 2016.

Mieux encore, Gretchen Carlson obtient 20 millions de dollars de réparations pour licenciement abusif. Six mois plus tard, c’est le comité de Miss America qui est secoué par un autre scandale, une série d’e-mails injurieux échangés entre le président du comité et ses deux adjoints, ricanant sur le physique des candidates, au nombre desquelles Gretchen Carlson. En décembre dernier, tous trois sont contraints à la démission, remplacés par Gretchen Carlson qui décide alors d’ouvrir une nouvelle page dans l’histoire de ce concours.