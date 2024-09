"Son âme d'enfant" : Carla Bruni et Pascal Obispo forment un duo inédit

Tous les jours, une personnalité s'invite dans le monde d'Élodie Suigo. Vendredi 13 septembre 2024 : les auteurs, compositeurs et interprètes, Carla Bruni et Pascal Obispo pour un duo qui sort aujourd’hui, "Son âme d'enfant".

Carla Bruni et Pascal Obispo n'avaient jamais travaillé ensemble. En tout cas, n'avaient jamais chanté ensemble. L'un de leurs points communs ? Avoir beaucoup collaboré avec d’autres artistes. Ils nous offrent aujourd’hui, le titre Son âme d'enfant qui sera inclus dans le nouvel album de Pascal Obispo qui paraîtra le 15 novembre prochain, L’Archipel des séquelles.

franceinfo : Qu'est-ce qui a fait que vous êtes rencontrés, que vous ayez envie de chanter ensemble ce titre Son âme d'enfant ?

Carla Bruni : On se connaît depuis 30 ans avec Pascal. On s'est rencontrés avant que j'écrive de la musique. Moi, c'était mon rêve de travailler avec lui. Lui me demandait parfois des textes. Il a adoré ce que j'avais fait pour Julien Clerc et à partir de ce moment-là, quelque chose s'est ouvert. Et puis on n'a jamais pu parce qu'il est très rapide et je suis très, très lente. Et là, on a réussi !

Pascal Obispo : En fait, c’est parti d’un petit anniversaire surprise de Nagui, il y avait plein d'artistes. Il est venu me dire après l'émission que deux artistes s’excusaient de ne pas pouvoir être là, dont Carla.

Carla Bruni : J'étais malade comme un chien !

Pascal Obispo : Et c'est vrai que cette émission a aussi un peu déclenché cet album. Puis effectivement, le fait que moi je sois tombé amoureux d'elle, il y a longtemps, elle le sait, je voulais savoir comment ça pouvait marcher entre nous. Ça a été une demande de ma part. Après mon exposition de peinture, quand il a fallu raconter un peu la genèse de la peinture, j'ai posé la question à mon mentor Dan Ho : comment on fait pour peindre ? Il m'a répondu : "l'important, c'est que tu gardes ton âme d'enfant". Et quand j'ai vu Carla, je lui ai demandé : est-ce que tu peux écrire un texte sur l'âme d'enfant ?

Ça a été immédiat ?

Carla Bruni : Oui. Ça m'est venu assez facilement. L'âme d'enfant, pour moi, c'est presque un pléonasme, parce que l'endroit le plus pur et le plus précieux de notre âme, c'est l'endroit où on est un enfant. Et jusqu'au plus grand âge, les gens se découvrent des naïvetés. L'âme d'enfant existe pour tout le monde. Je pense que ce n'est pas du tout quelque chose d'anodin même si la chanson paraît douce et tendre. En vérité, elle dit qu'il y a un endroit en soi qui peut nous sauver du désastre.

Pascal, l'âme d'enfant, c'est aussi un point commun que vous avez tous les deux. On garde, finalement, les premières années qui nous permettent de nous construire ?

Pascal Obispo : On revient toujours à ce qu'on a aimé, à ce qui nous a marqués quand on était petits. Et ce n'est même plus une question de musique. C'est une question d'endroit et de bien-être. Hop, il y a une musique qui était là et on la retrouve.

"La réflexion nous empêche et nous limite. Il faut se laisser aller dans l'art et dans la musique, c'est toujours ce que j'ai fait. Cette chanson correspond totalement à ma façon d'être." Pascal Obispo à franceinfo

Alors comme vous nous invitez à l'écoute de la chanson, à retourner sur les chemins de l'enfance, j'aimerais connaître ce que vous gardez de votre enfance.

Carla Bruni : De mon enfance, je garde de la mélancolie et un vrai goût pour la solitude et une espèce de refuge, déjà à l'époque, que serait la musique, la fantaisie. Effectivement, je crois que la création vient de ce moment-là. Je crois que tous les enfants sont créatifs, quel que soit le métier qu'ils choisissent par la suite, tous les humains ont accès à ça et je crois qu'ils s'en souviennent. C'est de ça que parle Son âme d'enfant, c'est un refuge.

Pascal Obispo : Ce que je garde, c'est que c’est de mon enfance qu'est né tout ce que j'ai fait, tout ce que je suis, de mes souffrances à mes joies, mes plaisirs. Et cette chanson, vraiment, a été parfaite au niveau de la définition de ce qu'on est, de ce que je suis, sans rentrer dans les détails. C'est justement la force du texte de Carla, on ne parle pas de nous, on parle de tout le monde.

Ce qui est frappant, c'est la tessiture de vos voix, c'est-à-dire que vous êtes tous les deux avec une voix méconnaissable. Vous êtes à l'unisson. C'est assez incroyable.

Carla Bruni : Quand on fait garçon fille les duos, c'est d'une complication inédite.

Pascal Obispo : Méconnaissable, je ne trouve pas ! Tu exagères parce que je reconnais vraiment Carla.

Dans la douceur, en tout cas dans la façon de chanter, dans la rythmique.

Pascal Obispo : Oui, mais je suis doux parce que je suis avec elle, Il faut que je sois doux avec elle, il faut que je sois gentil.

"Pour interpréter ‘Son âme d’enfant’, j'ai tout changé de mon phrasé parce que je suis avec lui. J'ai tout changé. J'ai fait comme lui !" Carla Bruni à franceinfo

Pascal Obispo : Moi, je voulais ce petit truc rock, rock et rauque.

La suite, c'est que cela va être incorporé dans un album.

Pascal Obispo : C'est un album qui s'appelle : L’Archipel des séquelles avec huit artistes féminines.

L'album sort le 15 novembre ?

Carla Bruni : Oui et l'album est magnifique. Il y a plein de chansons étonnantes et tout y est surprenant. Il a une grande qualité, c'est un album extrêmement consolateur. C'est vraiment une espèce de refuge tranquille. Il faut le mettre dans la voiture et partir en voyage avec.

Pascal Obispo : Il y a Zazie, Anne Sila, Nolwenn Leroy, Isabelle Boulay, Sharon Laloum, Nawel Ben Kraiem. Il y a vraiment pas mal d'univers vocaux différents et c'est vrai que moi j'avais besoin dans cet album, de douceur.