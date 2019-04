Mamane : "La francophonie, c'est l'ouverture !"

L'humoriste Mamane le 18 janvier 2017, lors du festival du film de comédie à L'Alpe d'Huez (CHRISTOPHE AGOSTINIS / MAXPPP)

Il est connu pour ses sketchs sur La République très très démocratique du Gondwana ou La Langue de Descartes : Mamane parle avec humour des problèmes de l’Afrique. Le 16 avril, il inaugure avec Jérémy Ferrari le festival d’humour CFA, qui fait venir en France des humoristes africains. "Le but est de faire un pont entre Afrique et Europe. On en a marre de voir des jeunes Africains se noyer dans la Mediterrannée. On s'est dit qu'il y avait la 'Françafrique', la complicité entre les politiques et industriels des deux côtés, nous on s'est dit qu'on allait rapprocher les peuples. Par l'humour et la fraternité, on peut tout faire, et c'est ça le festival CFA."

Dans ses sketchs, Mamane dénonce les problèmes rencontrés en Afrique, que ce soit les dirigeants corrompus, la vie difficile, ou le manque de considération du reste du monde.

En tant qu'humoriste africain, je ne peux pas faire de blagues sur la drague sur les réseaux sociaux ou autres. Quand on parle de l'Afrique dans les médias, c'est toujours pour du négatif, mais ce n'est pas cliché. Moi j'y vis, je le vois. On veut faire rire avec des sujets sérieux. Mamane à franceinfo

Une famille derrière lui

Fils d'ambassadeur nigérian, Mamane voyage beaucoup, mais son père lui donne également des valeurs solides. "Il m'a donné beaucoup d'amour, mais surtout le goût de la lecture et de la chose politique. Il m'a donné également sa curiosité vers l'autre, l'empathie, la haine de l'injustice. Ma mère, elle, a toujours été à fond derrière moi. A la base, j'étais étudiant en physiologie végétale. Du jour au lendemain je suis tombé dans la comédie. Mon père a eu peur, mais il a finit par me dire 'Fais ce que tu veux, mais fais-le avec intégrité'."

Mamane s'est rendu célèbre avec son sketch sur la langue française, une langue qu'il s'est appropriée : "Nous sommes des millions d'Africains francophones. La langue française devient un enrichissement pour nous. Ça me fait mal quand je vois des gens opérer un repli identitaire derrière une France qui n'a jamais existé, un drapeau qu'ils croient représenter la France, alors que la francophonie, c'est l'ouverture !"

En tant qu'Africains, on aurait pu être aigris, car le Français s'est la langue du colon, il nous l'a imposé. Mais finalement, c'est grâce à lui que je peux parler aux Camerounais, aux Centrafricains, aux Tchadiens, aux Canadiens, aux Québécois... J'adore jouer avec les mots. Mamane à franceinfo

Pour écouter Mamane jouer avec les mots, c'est au festival CFA, du 16 au 27 avril, à Paris puis en tournée dans toute la France.