"En France, on enlève ce qui marche au profit de ce qui ne fonctionne pas : l'avocate Caty Richard alerte sur l'état de notre système judiciaire

Caty Richard est l'une des avocates pénalistes les plus connues et même reconnues en France. Elle a participé à de nombreux procès très médiatisés, celui de Jonathann Daval, ou d'Yvan Colonna. Elle voulait, enfant, exercer dans une maternité. Pourtant, sa balance intérieure, animée par l'émotion, la compréhension et l'empathie, a basculé vers la justice. Elle publie avec Catherine Siguret le livre Crimes, délits et vies brisées aux éditions Albin Michel.

franceinfo : Dans Crimes, délits et vies brisées, vous écrivez : "Mon rêve, c'était de faire naître les enfants à la place j'en enterre" et un peu plus loin vous rajoutez : "Ma tête est peuplée de cadavres, de vies envolées, de corps souillés, profanés, de photos souvent insoutenables figurant au dossier". Cela fait trois décennies que vous plaidez, que vous argumentez, que vous défendez. Plus les années passent et on a l'impression que le système judiciaire, finalement, se délite.

Caty Richard : Oui, je voudrais qu'on fasse confiance à la police et à la justice. Je pense que la justice doit être rendue dans les tribunaux. Mais à côté de ça, je suis atterrée par la tournure que prennent les choses. C'est vrai que je critique les magistrats aussi, mais eux aussi travaillent dans des conditions de plus en plus compliquées, de plus en plus même inhumaines entre eux. Donc c'est vrai que je ne suis pas optimiste et puis alors, ça ne va pas aller en s'améliorant. Il faut savoir qu'il y a un rapport de la mission interinspections d'évaluation de la police nationale qui vient d'être rendue. Juin 2023, on apprend qu'on a 2,7 millions de plaintes en stock, c'est-à-dire des vieux machins dont on ne sait que faire. De temps en temps, on classe sans suite. Mais ce qui est terrible là-dedans, c'est que non seulement on vous dit : "Il y a énormément de procédures en stock", mais alors un peu après ils font de la prospection et puis ils vous disent dans la prospection : "Voilà, la mission a retenu trois scénarios d'évolution de la délinquance. Scénario n°1 : maintien de la délinquance actuelle. Eh bien, on aura 3,5 millions de procédures en stock en 2030. Deuxième scénario : progression de la délinquance de 2%. Donc là, on aura 5,4 millions de procédures en stock. Et puis, troisième scénario progression de la délinquance de 4%". C'est-à-dire que la mission ne peut même pas envisager que la délinquance baisse.

En France, c'est extraordinaire, on enlève ce qui marche au profit de ce qui ne fonctionne pas. Et moi je suis inquiète parce que la police judiciaire s'occupait des choses graves. Je voyais Franck Martins, qui était le policier qui a interpellé Dino Scala... Police judiciaire ! Avant tout ce qui échouait : sécurité publique. Forcément, on va dans le mur.

Vous nous racontez à quel point, finalement, votre combat principal, c'est de redonner vie et corps à ces personnes, soit disparues, soit touchées, soit violées. C'est ça le plus difficile ?

Caty Richard : Le plus difficile, c'est qu'on n'apprend pas le contre-transfert comme les psychiatres. Il faut toujours avoir la distance. Parfois, on a des clients en colère, dans ces cas-là, on passe dans le tourbillon. Et il faut justement leur dire : "Je ne suis pas vous. C'est pour ça que je vais vous aider parce que je ne suis pas vous". Mais d'un autre côté, il faut que je ressente pour eux quand même. Donc il y a un fil de rasoir à avoir pour prendre complètement dans les tripes, de ressentir, d'absorber, mais de garder quand même aussi la hauteur.

Toutes les histoires que vous avez rencontrées, toutes les histoires que vous avez dû plaider vous abîment aussi personnellement. Elles deviennent des cicatrices en quelque sorte.

Pour le coup, pour moi, je ne suis pas sûre que le mot cicatrice convienne. La cicatrice, c'est la peau qui se répare. Et en fait, souvent, j'ai l'impression, au lieu de m'endurcir, d'être de plus en plus à vif et de ressentir de plus en plus viscéralement les injustices.

Comment on défend, aujourd'hui, dans une société qui est dictée par les réseaux sociaux avec un tribunal public ?

La justice prend du temps. On ne peut pas se forger une opinion sur des faits graves, sur la vie de quelqu'un comme ça : "Oh, j'ai vu une image, je me fais une idée". Mais non, l'être humain est tellement plus complexe que ça. Ça ne veut pas dire qu'il est innocent, mais ça ne veut pas dire non plus que c'est un monstre. Il faut du temps pour la justice. Et les réseaux sociaux, notre société de l'instantané, pour moi, ça pose de vraies questions et ça détruit aussi des gens, ça c'est certain.

Il y a une notion de liberté dans presque toutes les affaires qui tombent. Quel est votre rapport avec cette notion de liberté parce que finalement, votre métier, c'est soit de la retirer, soit de la maintenir ?

Oui, je crois qu'on est au-delà de ça. J'ai une vision très existentialiste de la justice et je pense qu'on n'est pas forcément libre dehors et on n'est pas forcément pas libre en prison. Et cette liberté qui est au-delà des murs de prison ou au-delà de l'extérieur, c'est une liberté avec soi-même. Parfois, il vaut mieux encore être condamné, mais du moment que c'est juste… Et je pense que la punition doit exister parce qu'elle est importante aussi, ne serait-ce que pour construire l'auteur aussi.

