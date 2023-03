Produire local en Martinique, continuer a lutter contre les sargasses en Guadeloupe

Une enseigne de Martinique mise sur les produits locaux, en Guadeloupe la sargasse inquiète toujours, et en Guyane l'opération "Fer de lance" prend de l'ampleur.

Consommer local el Martinique

Proposer un tiers de produits locaux dans les grandes surfaces de la Martinique, c’est le challenge que s’est fixée une enseigne présente sur l'île. Apparemment, un choix gagnant-gagnant, mais encore faut-il que la production suive, et qu’elle suive si possible toute l’année. Le reportage de Christine Dupit montre que les ventes ont été boostées, surtout depuis le Covid, avec des productions issues de la Martinique. Il faudrait maintenant que les agriculteurs produisent davantage, surtout des légumes ou des fruits calibrés.

Lutter contre les sargasses en Guadeloupe

Non loin de là, en Guadeloupe, le Comité de pilotage du Programme Caribéen sur les sargasses a tenu sa quatrième réunion cette semaine. On y a notamment évoqué la mise en place d’un site Internet qui proposera, en temps réel, les données sur les arrivées d’algues brunes. En Guadeloupe, on en attend 200.000 tonnes cette année, au grand dam de Sylvie Gustave Dit Duflo, vice-présidente du Conseil régional en charge de l’environnement : "On a 19 millions de mètres cubes de sargasses sur le bassin caribéen dont 30% s'échouent, mais c'est 30% de trop. Sincèrement, je ne sais pas comment s'en sortira notre population ni comment s'en sortira notre biodiversité."

Une pharmacie à Mayotte et une opération militaire en Guyane

A Mayotte, dans l’océan indien, c’est la réouverture d’une pharmacie qui a fait des heureux cette semaine. Les habitants de la Petite Terre de Mayotte ont vite retrouvé leurs habitudes auprès de leur officine favorite.

Enfin, l’opération « Fer de lance » est le nom d’un grand exercice militaire qui va durer dix jours sur l’ensemble du littoral guyanais, avec la participation de 140 soldats et officiers venus du Brésil, du Guyana et du Surinam voisins. Cet exercice vise à préparer les forces armées à réagir en cas de crise dans cette zone de l’Amérique du Sud (une première édition de Fer de Lance avait eu lieu l'an dernier sans les partenaires régionaux étrangers).