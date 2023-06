Pollution plastique : la Polynésie en quête de solutions

Fin d’une semaine de négociations internationales à Paris, autour de la lutte contre la pollution plastique. En Polynésie, on s’interroge aussi sur la gestion de ces déchets.

Chaque année, 500 tonnes de plastiques usagés sont expédiées depuis Tahiti vers la Malaisie, pour être recyclés, faute de filière de recyclage et de valorisation. Aujourd’hui, le Fenua Ma, le syndicat de gestion des déchets de la Polynésie, qui existe depuis 23 ans, planche sur des solutions pour valoriser localement le plastique. Précilla Ethève de Polynésie la 1ère.

Reprise des négociations en Nouvelle Calédonie, autour du futur statut institutionnel du territoire, après trois référendums ayant abouti au rejet de l’indépendance. De retour sur le Caillou, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, a rencontré indépendantistes et non indépendantistes cette semaine. Au programme notamment : exercice futur du droit à l’autodétermination, et éventuel transfert de compétences régaliennes entre l’Etat et les institutions politiques calédoniennes.

La Martinique et le développement d'une agriculture durable

Farine de coco, de banane, de patate douce et même farine de fruit à pain… Depuis son moulin hydroélectrique du Gros Morne, en Martinique, Richard Exurville milite pour le développement d’une agriculture durable. Accompagné par la FREDON, organisme en charge de la protection des cultures agricoles, l’exploitant croit au développement de cette filière locale. Richard Exurville au micro de Stéphane Petit-Frère.

Lutte contre la précarité menstruelle des femmes à Mayotte

Près de 4 millions de femmes victimes de précarité menstruelle en France, selon l’association "Règles élémentaires". À Mayotte, encore trop de femmes utilisent des protections inadaptées faute de moyens. Pour soutenir les adolescentes, des associations ont organisé mardi 30 mai, une distribution de protections hygiéniques, au lycée agricole de Coconi, au centre de l’île. Reportage Mayotte la 1ère Ilona Youssoupha.