Le journal des outremers. Reprise de la pandémie à La Réunion : quatre communes sous couvre-feu

Le Covid-19 reprend de la vigueur à La Réunion. De nouvelles restrictions sont imposées dans quatre communes. (GETTY IMAGES / E+)

Quatre communes de l'Île de La Réunion dans l’océan Indien sont sous couvre-feu. Une hausse du taux d’incidence du coronavirus a motivé cette décision du préfet. Entre 22h et 5h du matin, les habitants de Saint-Louis, Saint-Leu, Le Port et la Possession ne peuvent plus circuler librement, sauf motifs impérieux. Reportage Réunion la 1ère de Delphine Girard.

Ne voyage pas qui veut à Mayotte

Mayotte de son côté est reconfiné depuis le week-end dernier et pour trois semaines. Objectif : lutter contre la progression de l’épidémie de Covid-19 et l’apparition de variants britannique et sud-africain. Pour voyager les conditions sont strictes. Les passagers qui ont voulus prendre l’avion cette semaine s’en sont rendu compte. Sans raison valable et test PCR, c’était tout simplement retour à la maison. Des réaction recueillies par Ibrahim Yaya, Mayotte la1ère.

Un remède contre les coronavirus made in Guadeloupe ?

Et cette bonne nouvelle en Guadeloupe ! Selon un laboratoire local Phytobôkaz l'herbe à pik, issue de la pharmacopée traditionnelle, aurait la capacité de contrarier la reproduction des virus à ARN dans l'organisme. Une découverte fondamentale qui permettrait de lutter notamment contre les coronavirus. Le docteur Henry Joseph est le co-fondateur de ce laboratoire.

Pour la 1ere fois, la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre 2021 met le cap sur la Martinique

La prochaine Transat Jacques-Vabre partira du Havre, fera un crochet par le Brésil et arrivera en Martinique. Cette course en double est ouverte à plusieurs classes de bateaux. C’est Gilles Lamiré, vainqueur de la dernière édition qui est à l’origine de la candidature martiniquaise. Il est au micro de Manuel Larade, Martinique la 1ère.

La baie de Fort-de-France devrait accueillir environ 70 bateaux à partir de la fin novembre.