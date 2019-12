Le journal des Outre-mers. Une taxe pour lutter contre l'obésité en Nouvelle-Calédonie

L'obésité et le diabète en Nouvelle-Calédonie deviennent de véritables fléaux. (Photo d'illustration) (GETTY IMAGES / EYEEM)

Plus un produit sera sucré, plus il sera taxé : c’est ce que prévoit un avant-projet de loi du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. L’argent récupéré sur les boissons, glaces et confiseries servira aux actions de préventions de l’Agence sanitaire et sociale. Christopher Gygès, le porte-parole du gouvernement en charge de l’économie, répond à Claudette Trupit.

"Fake news" sur le chlordécone en Guadeloupe

La présence de chlordécone dans le sang de certains donneurs ne revêt aucun risque sanitaire particulier : après la diffusion de "fausses informations" sur les réseaux sociaux, l’Agence régionale de santé de Guadeloupe appelle à la responsabilité : mieux vaut promouvoir le don de sang, enjeu vital pour de nombreux patients, plutôt que d’alarmer sur des éléments d’information erronés.

Mayotte : atelier sur les droits des enfants

400 élèves de CM1 et de CM2 venus des différents villages de Mamoudzou, à Mayotte, ont participé cette semaine à un atelier sur les droits des enfants organisé à la MJC de MGombani. Reportage Frahati Youssouf Saïd.

Tournage d'un film en Martinique

Le film Zépon est actuellement en tournage en Martinique. Zépon, en créole, veut dire "éperon". Les éperons que l’on rajoute par-dessus les ergots des coqs lors des combats, organisé dans ce que l’on appelle les "pits" aux Antilles. Un long métrage avec une équipe exclusivement martiniquaise. Reportage de Fabrice Théodose.

