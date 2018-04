Le journal des Outre-mers. Marches blanches en Nouvelle-Calédonie après le viol d'une jeune femme

La marche blanche contre les violences faites aux femmes dans les rues de Boulouparis mercredi 28 mars 2018. Mobilisation organisée par l'association des femmes de Kouergoa (MARGUERITE POIGOUNE / NC1ERE)

Les Calédoniens connaissent désormais la question qui sera posée au référendum du 4 novembre prochain : "Voulez-vous, oui ou non, que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?" Elle a été adoptée à Paris, mercredi 28 mars, par le Comité des signataires des accords de Nouméa.

Mais sur place, l’actualité est aussi marquée par une succession de manifestations, après le viol, dans le village de Canala il y a trois semaines, d’une jeune femme, mutilée par son agresseur. Marguerite Poigoune a assisté à l’une de ces marches, pour la 1ère en Nouvelle-Calédonie.

Un "super préfet" à Mayotte

À Mayotte, après un mois et demi de blocages, un "super préfet" vient d’arriver avec son équipe. Mais l’accostage de nouveaux migrants, associés par beaucoup de Mahorais à une insécurité grandissante, a provoqué de nouvelles tensions.

Zouhouria Hamza, de la 1ère à Mayotte, s’est rendue au sud de l’île, alors que des clandestins venaient d’arriver à bord de bateaux traditionnels, des kwassas kwassas.

La tradition du crabe aux Antilles à Pâques

En ce week-end de Pâques, c’est la tradition aux Antilles, on mange du crabe !

Et sur le marché aux poissons de Fort-de-France, les vendeurs sont au rendez-vous. Ronan Bonnec, de Martinique la 1ère.



Et puis à Wallis et Futuna, dans le Pacifique sud, le port du casque pour les deux-roues motorisés devient obligatoire à partir d’aujourd’hui… 45 ans après l'obligation dans l’Hexagone.