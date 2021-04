Le journal des Outre-mers. Les départements ultramarins n’échappent pas au phénomène des fêtes clandestines

Comme partout sur le territoire français, les fêtes clandestines se multiplient. Les jeunes ne supportent plu s de ne plus pouvoir se réunir. (Illustration) (GETTY IMAGES / WESTEND61)

Le département de La Martinique est pourtant soumis à un couvre-feu de 19 heures à 5 heures du matin, sans parler des rassemblements, réduits actuellement à six personnes maximum. Mais de nombreuses fêtes clandestines s'y déroulent comme partout en France et dans les départements d'outremer. Xavier Chevalier a rencontré des fêtards qui bravent les interdits. Le couvre-feu en Martinique est effectif jusqu’au 19 avril prochain au matin.

Guyane : termites, humidité, bois calciné, une église en danger

La détérioration de l’église d’Iracoubo en Guyane s’accélère. L’édifice, entièrement peint par un bagnard, faisait partie de la cuvée 2020 du loto du patrimoine. Mais les travaux financés par le jeu tardent à être lancés. Au grand désarroi de Nancy Belaire, le doyen du village, interrogé par Antoine Defives, Guyane la 1ère.

Les travaux ne devraient pas débuter avant 6 mois

Vendanges du domaine "vin de Tahiti"

Direction le Pacifique sud, à Rangiroa, dans les îles Tuamotu, une douzaine de jeunes polynésiens inscrits dans un lycée hôtelier, spécialité œnologie, ont participé aux dernières vendanges du domaine "vin de Tahiti". Maruki Duri, de Polynésie la 1ère, les a accompagnés.

La Nouvelle-Calédonie Covid-free depuis le 11 avril

Il existe une région Covid free (sans Covid) sur le territoire français. Et c’est la Nouvelle-Calédonie. Plus de masques, plus de restrictions d’activité ou de déplacement. Toutes les mesures ont été levées depuis 5h ce dimanche matin.