Le journal des Outre-mers. Les "maillots jaunes" en action citoyenne à Mayotte

A Mayotte, action citoyenne contre les cambriolages



Ils se font appeler les maillots jaunes. Des groupes d’habitants qui ont pris l’habitude de circuler dans les quartiers de Mamoudzou à Mayotte, pour éviter les cambriolages. Ces patrouilles citoyennes sont désormais accompagnées par la Police Nationale dans le cadre du "Service volontaire citoyen". Le reportage à Passamainty, d’Andry Rakotondravola , Mayotte la 1ère.

Des migrants sri-lankais à La Réunion

Ils ont tout essayé, l’Office de protection des réfugiés, la Cour d’Appel, le Tribunal Administratif, mais au final, seuls six migrants sri-lankais, arrivés en bateau à la Réunion il y a un peu plus d’une semaine, ont obtenu l’autorisation de rester en France pour y demander le droit d’asile. Les autres, soit 64 personnes, ont été "réembarqués" jeudi matin à bord d’un vol spécialement affrété pour l’occasion.

Une ferme solidaire martiniquaise

En Martinique, où 18% de la population active est au chômage, des dizaines de chantiers d'insertion prennent en charge des personnes sans emploi. Au Lamentin, près de Fort de France, la ferme solidaire de Carrère fête ses 10 ans d’existence.

Christine Cupite de Martinique la 1ère est allée voir les salariés.

Concours de danse Heiva Taure'a à Tahiti

En Polynésie des élèves se préparent à La deuxième édition du Heiva Taure'a. Un concours de danse et de chants ouvert aux collégiens et qui aura lieu du 8 au 10 mars prochaine à Papeete.. Chaque établissement crée un spectacle qu’il présente devant un jury de professionnels. Cette année 16 collèges issus des cinq archipels du territoire seront représentés. Parmi eux, celui de Tipaerui à Tahiti. Depuis le mois de septembre les élèves préparent les décors et les costume.. comme nous l’explique Valérie Selam, professeur enseignante au collège. Des propos recueillis par Miri Tumatariri de Polynésie la 1ère

