Le journal des Outre-mers. L’épidémie de Covid-19 flambe toujours en Polynésie et aux Antilles

Un centre de vaccination à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. (YANNICK MONDELO / AFP)

La situation est critique en Polynésie, en Guadeloupe et en Martinique, avec des taux d’incidence record de la Covid-19. Le centre hospitalier de Tahiti est saturé, la morgue de Guadeloupe est pleine, une centaine de Martiniquais était en réanimation cette semaine et des nourrissons ont été hospitalisés. Reportage d’Alain Livory qui a rencontré Richard Milia, aide-soignant au CHU de Fort-de-France.

Des personnalités martiniquaises ont été invitées à participer à un "comité citoyen de la transparence" cette semaine : ils seront chargés de vérifier les informations qui circulent sur les réseaux sociaux.

En Guyane, rentrée scolaire le 2 septembre

En Guyane, la rentrée scolaire aura lieu le 2 septembre, avec son lot d’incertitudes suspendu à l’évolution de l’épidémie. Et l’année dernière a creusé le retard de certains élèves, et particulièrement des plus jeunes. Un reportage de Mélodie Nourry.

En Nouvelle Calédonie, le tourisme en hausse

Dans le Pacifique, avec la fermeture des frontières, les Calédoniens découvrent ou redécouvrent leur territoire à la faveur des vacances. En conséquence, le taux de remplissage des structures d’hébergements touristiques augmente, notamment au nord-est du Caillou. Un reportage de Marguerite Poigoune.