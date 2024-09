Soutien de Taylor Swift à Kamala Harris : "Il y a un vrai message politique", analyse un spécialiste de la politique américaine

"Je vote pour Kamala Harris parce qu’elle défend les droits et les causes en lesquels je crois, il faut une guerrière pour les porter", écrit la superstar Taylor Swift à ses plus de 280 millions d'abonnés sur Instagram. Elle ajoute : "Je pense qu’elle est une dirigeante douée, stable, et je crois que nous pouvons accomplir bien plus dans ce pays si nous sommes dirigés par le calme et non par le chaos." Un soutien exprimé juste après que la vice-présidente a affronté pour la première fois le candidat républicain et ex-président Donald Trump, lors d'un débat télévisé très attendu, mardi 10 septembre.

Un appel à voter destiné aux 18-24 ans

Elle signe son message avec une photo d'elle serrant son chat dans les bras, "Taylor Swift, childless cat lady", à savoir "Taylor Swift, femme à chats sans enfants". Pour Corentin Sellin, historien spécialiste de la politique américaine, il s'agit d'une référence directe aux propos tenus par le colistier de Donald Trump, le sénateur de l'Ohio J.D. Vance, "qui avait fustigé les femmes qui ne font pas d'enfants, les qualifiant de vieilles femmes qui vivent avec des chats". Des propos "très sexistes, qui avaient été très mal pris par des femmes et Taylor Swift y fait allusion. On voit donc qu'il y a un vrai message politique et donc ça peut avoir un peu plus d'écho", développe Corentin Sellin, également professeur agrégé d'histoire.

La chanteuse américaine appelle également dans son post à s'inscrire massivement sur les listes électorales, un véritable enjeu pour Kamala Harris, car "l'électorat de 18 à 30 ans, qui vote massivement démocrate, est aussi l'électorat qui vote le moins et qui participe le moins", pointe l'historien. Or, "les 18 à 30 ans, c'est le public cible de Taylor Swift, donc là, elle peut effectivement avoir une influence". Rappelant qu'elle en a "déjà eu par le passé" lors de la campagne de 2020 de Joe Biden, ou lors d'une campagne pour des élections locales au Tennessee, son État d'origine, où elle avait appelé à voter pour un candidat démocrate.