La hausse des prix de l'électricité, "une décision gouvernementale", affirme la présidente de la Commission de régulation de l'énergie

La hausse des prix de l'électricité à partir du 1er février "est une décision gouvernementale" car dans les 10% TTC d'augmentation "ce qui va faire la différence, ce sera les taxes", a estimé Emmanuelle Wargon, mercredi 10 janvier sur franceinfo.

En ce moment, à la Commission de régulation de l'énergie, les équipes d'Emmanuelle Wargon sont en train de calculer les tarifs de l'électricité "pour les particuliers" et "les toutes petites entreprises". Elles sont censées proposer un calcul hors taxe au gouvernement, "dont la progression sera extrêmement limitée par rapport aux tarifs actuels", promet sa présidente, "en dessous de 10% de progression".

Des prix largement en baisse sur le marché

"Les prix sur les marchés ont beaucoup baissé en 2023", rappelle Emmanuelle Wargon. "La crise des volumes" des années précédentes, qui s'était "transformée en crise des prix", est passée, "tout est en train de rentrer dans l'ordre" ajoute-t-elle. "On a beaucoup plus de gaz, EDF est au rendez-vous, (...) on a plus d'éolien aussi en France et ça fait une différence, donc les prix sur les marchés se sont détendus et ça, c'est une bonne nouvelle."

Après avoir limité la hausse des prix de l'électricité grâce à son bouclier tarifaire déployé depuis fin 2021, le gouvernement a décidé "dans la loi de finances" de "ré-augmenter progressivement les taxes". "Encore une fois, ça, ce n'est pas la responsabilité de la Commission de régulation de l'énergie", tient à souligner sa présidente. Emmanuelle Wargon "attend" désormais de savoir le "niveau de taxe précis" fixé par le gouvernement, afin de définir un calcul TTC qui contiendra cette hausse des prix de l'électricité sous les 10% d'augmentation.