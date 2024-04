Fin de vie : "Cette possibilité qui sera offerte lorsque la loi sera votée n'oblige personne", affirme Agnès Firmin Le Bodo

"Cette possibilité qui sera offerte lorsque la loi" sur la fin de vie "sera votée n'oblige personne", affirme, sur franceinfo, lundi 22 avril, Agnès Firmin Le Bodo, qui a travaillé à l'élaboration de ce projet de loi quand elle était ministre de la Santé, désormais présidente de la commission spéciale chargée d'examiner le texte à l'Assemblée nationale. Elle "n'oblige pas les médecins" et "n'oblige pas non plus nos concitoyens, c'est-à-dire les plus vulnérables, à demander l'aide à mourir", ajoute la députée de Seine-Maritime.

Le but est "d'offrir une possibilité" d'aide à mourir "dans des conditions très restrictives", détaille l'ancienne ministre. "C'est bien le malade qui fait la demande" et "seul un médecin peut dire que le pronostic vital est engagé", poursuit-elle, rappelant qu'il faudra remplir cinq critères très spécifiques pour pouvoir demander l'aide à mourir. "Elle ne retire en rien à la qualité de l'accompagnement proposé dans les unités de soins palliatifs", précise la députée.



"Cette loi n'oppose pas les soins palliatifs à l'aide à mourir." Agnès Firmin Le Bodo, ancienne ministre de la Santé sur franceinfo

À partir de lundi et pendant un mois, la commission spéciale va éplucher le projet de loi et ses amendements et mener des auditions. Le texte ne doit être présenté au reste des députés qu'à partir du 27 mai. "Prendre le temps, ne pas se précipiter, toujours travailler", c'est le credo d'Agnès Firmin Le Bodo pour ce lourd dossier parlementaire. Elle confirme que la loi ne rentra "a priori" pas en vigueur avant 2025.