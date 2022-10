Pouvoir d'achat : les complémentaires santé augmentent leurs tarifs

L'étude de Meilleurtaux Assurance montre que, pour une famille type avec deux adultes et deux enfants, il faut compter autour de 1 170 euros par an en moyenne de complémentaire santé, pour une garantie classique. Soit 6,5% d’augmentation, grosso modo le niveau de l’inflation. Les complémentaires santé ont répercuté la hausse des prix et ces deux dernières années, les Français ont aussi plus dépensé pour leur santé après 2020, où confinement oblige, ils avaient moins consulté.

Cette moyenne cache de fortes disparités notamment entre les régions, il y a des centaines d’euros de différences en fonction de l’endroit où vous habitez. À Paris et en Île-de-France, par exemple, les familles payent au prix fort leur complémentaire : souvent plus de 1 300 euros par an. Idem dans les Bouches-du-Rhône, ou en Seine-Saint-Denis, département pourtant le plus pauvre de France alors qu’en Vendée, en Mayenne, dans la Sarthe où les Deux-Sèvres, c’est 200 euros de moins. En bas du tableau, l’Alsace et la Moselle, mais c’est parce qu’il y a un régime de sécurité sociale spécifique.

Ces différences se justifient par la densité de l’offre de soins. À Paris et en Île-de-France, il y a plus de médecins, d’hôpitaux, de spécialistes et les dépassements d’honoraires y sont plus élevés. En revanche, dans les endroits où il y a moins de médecins, forcément, on y va moins, et on dépense moins. Les complémentaires intègrent ces variations.

Le prix fort pour les seniors

Ce que montre l’étude, aussi, c’est que les seniors paient très cher leur complémentaire santé. Dans plus d’une dizaine de départements, il faut compter plus de 3 000 euros annuels pour un couple de plus de 60 ans avec là encore d’importantes différences selon les territoires – 450 euros d’écarts entre des Parisiens et par exemple des habitants de l’Allier ou du Morbihan.

Il faudra voir en début d’année si les tarifs des complémentaires vont continuer à progresser. La période où les complémentaires actualisent leurs tarifs, sachant que les assureurs se sont engagés pour 2023 à contenir leurs prix, notamment pour les jeunes et les plus fragiles.