Leasing social pour les voitures électriques : l’État souhaite que les constructeurs français accélèrent la cadence

Le ministre de l’Industrie et de l’énergie, Roland Lescure demande aux constructeurs de produire plus de voitures destinées à ce dispositif. Ce dispositif a déjà "dépassé ses objectifs initiaux" pour cette année, précise l'Élysée.Il reprendra fin 2024 pour l'année 2025.

En janvier, plus de 90 000 personnes ont déposé un dossier pour bénéficier d’une voiture électrique à moins de 100 euros par mois pour les citadines, et 150 euros pour les familiales, hors assurance et entretien. Lancé en décembre, ce système de location avec option d’achat est pour l’instant réservé aux Français les plus modestes et grands rouleurs. Seulement, voilà, le dispositif rencontre une forte demande et l’offre ne suit pas. Il n’y a pas assez de véhicules disponibles, d’où l’appel lancé dimanche 11 février sur France 3 par le ministre désormais en charge de la Transition écologique, Roland Lescure. L'État a d'ailleurs décidé, lundi 12 février de mettre fin à l'édition 2024 de ce dispositif, après avoir "dépassé" ses objectifs initiaux pour cette année, selon l'Élysée. L'opération redémarrera fin 2024 pour l'année 2025,

Est-ce que l’État est prêt à financer 50 000 voitures électriques en leasing social au lieu de 25 000 initialement prévues ? Interrogé sur la question, le ministre répond positivement, à condition que la cadence suive au niveau des producteurs tricolores, car l’objectif n’est pas d’électrifier le parc français avec des voitures fabriquées en Chine. Certes, tout ne peut pas se faire sur un claquement de doigts et Roland Lescure reconnaît qu’il va falloir attendre un peu, mais la volonté est là.

Transition énergétique

Cette pression monte dans le cadre de la future loi sur la souveraineté énergétique que le gouvernement est en train de peaufiner. Un texte censé fixer le cap de la France pour sortir des énergies fossiles ainsi que les moyens d’y parvenir. Cela devrait aboutir à une loi dans l’année.

Pour Roland Lescure, le débat doit avoir lieu à la fois avec les associations concernées et les parlementaires. S’il le faut, "on trouvera un accord politique", précise-t-il. Mais il faut aussi et surtout convaincre les Français que notre souveraineté industrielle et énergétique est possible. D’où cette pression mise notamment sur les constructeurs automobiles pour produire encore plus de véhicules électriques éligibles au leasing social. Si ce n’est que le temps du politique n'est pas celui de l’économie puisque le premier est à court terme alors que la seconde est à long terme.