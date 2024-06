Grande distribution : quel est le concept d'Atacadão, le magasin-entrepôt lancé par Carrefour ?

Le géant français de la distribution possède déjà 300 magasins de ce type au Brésil, mais vient, en Europe, d'ouvrir une première structure, jeudi 20 juin, à Alnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. "Atacadão" veut dire grossiste en portugais. Sa particularité ? Le magasin est une sorte de mélange entre un entrepôt et un hypermarché classique. Les rayons sont des grandes étagères, tout en hauteur. Les produits sont sur des palettes, dans leurs cartons et sont livrés en direct pour éviter les intermédiaires. Il n’y a pas de marketing inutile, ce qui permet de limiter les coûts ?



On trouve de tout que ce soit des produits alimentaires, des boissons, du frais, du bio, de l’électroménager, etc... Il y a, néanmoins, nettement moins de références que dans un hypermarché classique Carrefour : 14 000 dans l’Atacadão au lieu de 40 000. Sachant que les traders, c’est-à-dire les acheteurs de Carrefour privilégient les opportunités, vous pourrez trouver, par exemple, pendant quelques jours des friteuses pas chères ou d'autres produits à bas coûts, car les acheteurs Carrefour auront trouvé et négocié des lots à des prix très intéressants. L’objectif étant évidemment de casser un maximum les prix. Cet Atacadao se veut une arme anti-inflation.

Des prix plus bas

Les produits sont vendus 10 à 15% moins chers par rapport aux magasins classiques, promet Carrefour. Il faut dire aussi que les clients sont invités à acheter en grande quantité. Les prix baissent si vous prenez plusieurs paquets. Ils sont souvent aussi vendus en gros conditionnements. Autre particularité, il y a des réductions pour les professionnels. C’est une spécificité, l’Atacadao cherche à attirer les professionnels en leur offrant des tarifs préférentiels : entre 4 et 8% de réduction à la caisse en fonction des quantités. Ce premier Atacadão, à Aulnays-sous-Bois compte réaliser entre 20% et 30% de son chiffre d'affaires avec les restaurateurs, les associations ou les chefs d’entreprise. Si le concept prend en France, Carrefour envisage d’autres ouvertures sur le territoire et espère gagner quelques parts de marché dans la concurrence effrénée que se livrent les distributeurs.