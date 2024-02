Aéronautique : avec un trafic aérien proche de la période précédant le Covid, les compagnies retrouvent leurs marges

On pouvait imaginer que le monde d’après-covid serait différent, que les avions resteraient cloués au sol, ou en tout cas qu’on les utiliserait un peu moins, mais non. Pas du tout. Malgré la hausse des prix des billets et les alertes au réchauffement climatique, les voyages en avion ont repris de plus belle, c’est ce que révèle l’Association internationale du transport aérien. Avec plus de 4 milliards de voyageurs transportés en 2023, l’association estime que le transport de passagers en avion a retrouvé 94% de son trafic de 2019, c’est-à-dire avant la pandémie.

Cette reprise s’appuie en grande partie sur les liaisons intérieures, notamment en Chine, ou encore en Inde où il y a une très forte demande. Aux États-Unis aussi, le trafic intérieur est reparti en fanfare. En revanche, les vols internationaux, eux, n’ont pas complètement refait le plein, principalement à cause des problèmes géopolitiques qui freinent certains déplacements.

Pour les Français, le trafic a repris comme si de rien n'était

En Europe, le trafic a augmenté de 19% en 2023, mais il est intéressant de voir que la fréquentation des passagers a changé, elle se répartit différemment. Parmi les aéroports, il y a des gagnants et des perdants. Par exemple, les aéroports du sud de l’Europe ont la cote, ces destinations attirent les touristes, et connaissent une belle croissance : +12% au Portugal et en Grèce par rapport à 2019, +7% à Malte. En revanche, à cause de sa proximité avec la Russie, la fréquentation des aéroports finlandais a chuté de 30%, comme en Suède.

Quant à la France, le niveau est revenu à celui de 2019. Le covid n’est plus qu’un lointain souvenir et les liaisons avec l’Afrique, le Maghreb ou le reste de l’Europe sont repartis comme si de rien n'était. Selon les professionnels du secteur, malgré les tensions géopolitiques, cette tendance à la hausse devrait continuer en 2024. Les compagnies aériennes qui avaient accusé des pertes colossales après le covid, ont bien restauré leurs marges et renoué avec les bénéfices.