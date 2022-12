Trouver des bons plans pour préparer vos tables de fêtes

Le samedi et le dimanche à 15h51, 17h51 et 21h21

Les fêtes de fin d'année se profilent, mais l'inflation s'invite à la table du réveillon et la plupart des aliments sont touchés par la flambée des prix. Comment réussir son réveillon et bien choisir ses produits. C'est à la une du magazine "60 Millions de consommateurs".

Comment réussir son réveillon ? Quels sont les bons plans pour les fêtes et comment bien choisir ses produits ? C'est à la une du magazine 60 Millions de consommateurs. D'où cette question comment conjuguer plaisir et économie ? Décryptage avec Patricia Chairopoulos, journaliste, chef de rubrique à 60 Millions.

franceinfo : Quelles sont les choses à faire ou ne pas faire pour réduire sa facture de Noël ?

Patricia Chairopoulos : Il y a des petites choses à faire, ne serait ce que se fixer un montant maximum par convive. Et pourquoi pas ,déjà, demander aussi aux convives d'apporter chacun ou une bouteille, ou un morceau de fromage.

On peut également prévoir moins de plats, et puis réduire les quantités, parce que souvent le repas de Noël, c'est pléthorique. Donc à la limite, vous enlevez une entrée et vous mettez un peu moins de fromage. Et puis, par exemple, vous limitez le foie gras à des tranches de 30 ou 40 grammes, et avec une petite salade à côté. Ça peut aussi très bien aller.

Pour le foie gras, on a beaucoup parlé de la grippe aviaire ces derniers mois. Est-ce que ça va impacter le prix des volailles, et donc du foie gras ?

Oui, alors là, le foie gras, sans aucun doute encore, on va déjà en trouver. Surtout les conserves de foie gras cuit et mi-cuit. Donc il y en aura. Mais la filière nous a informés qu'il fallait compter 50 à 0,60 € de plus par tranche. Donc c'est quand même vraiment une belle inflation. Et quand au foie gras cru, alors lui, il va être très compliqué à trouver, et il sera aussi plus cher.

Quant aux volailles, ou globalement pintades, chapons, on va en trouver, c'est déjà aussi à disponibilité. Et là, les prix seront moins élevés que sur le foie gras, qui lui est vraiment touché.

Souvent, on profite des fêtes de fin d'année pour déguster un produit qu'on n'a pas l'habitude de manger, comme la truffe ou le caviar par exemple, est-ce qu'il va falloir être mesuré cette année ?

Si vous surveillez votre porte-monnaie, oui, parce que c'est très cher. On sait que la truffe atteint 1 500 € le kilo, le caviar autour de 1 000 € le kilo. Donc évidemment, on en met de très petites quantités. Mais on peut aussi trouver des alternatives.

Par exemple, plutôt que de la truffe, on peut prendre des brisures de truffes en conserve, qui peuvent aussi être très bonnes, ou d'autres d'autres champignons comme les cèpes séchés ou morilles séchés, par exemple. Et puis le caviar, on peut quand même en trouver, mais pas à moins de 900 € le kilo, donc là, c'est très cher, donc vraiment aussi en toute petite quantité.

De manière générale, vous dites qu'il vaut mieux acheter des produits bruts que des plats préparés. C'est meilleur et c'est surtout beaucoup moins cher ?

Ah oui, oui, c'est évident que les plats préparés, évidemment, on va payer le marketing, la préparation, donc produits bruts, surtout pour les tables de fête, il y en a quand même beaucoup. Ne serait-ce que les volailles à mettre au four. Le foie gras, il est peu transformé.

Et puis tout ce qui est justement huîtres, noix de Saint-Jacques. Et puis même la bûche, pourquoi pas se lancer dans une préparation de bûche ? C'est pas forcément très facile, mais il y a des recettes assez simples. Parce que la bûche, c'est aussi un gros budget. Donc on peut aussi essayer.

Alors qui dit réveillon dit saumon, et très souvent, c'est cher le saumon. Et parfois les prix varient énormément d'un produit à l'autre. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter ?

Je dirais que pour le saumon, il ne faut pas non plus aller chercher le moins cher. Nous avons fait un essai comparatif au niveau du goût. On a fait tester plusieurs références par un jury. Et bien, il faut quand même prendre du saumon autour de 45 € le kilo, voire 50 € le kilo, pour avoir un saumon correct. C'est vrai que les prix vraiment bas ne sont pas satisfaisants, donc là peut-être, il faut faire un petit effort sur le saumon pour avoir un produit qualitatif.

Est-ce que la truite fumée peut remplacer favorablement le saumon ?

Alors oui. Par contre, on a aussi fait tester des truites fumées et certaines s'en sortent très bien. Donc effectivement à des prix moins importants, puisqu'on est autour de 35 € le kilo, et elles peuvent tout à fait être concurrentes du saumon. Ça peut aussi très bien le remplacer.

Est-ce qu'il faut toujours privilégier le label ?

Le bio ? Non, pas forcément. Toujours d'un point de vue sensoriel. En revanche, Label Rouge, là, on voit que d'après nos dégustations, ça ressort bien. Et le Label Rouge est un label qui va garantir une qualité gustative.

Ce que vous dîtes pour le saumon est vrai aussi pour le champagne. On peut très bien remplacer le champagne par un bon crémant d'Alsace ?

Oui, tout à fait. Lors des dégustations à l'aveugle auprès d'experts, on a mélangé les deux. Alors bon, globalement, il faut quand même avouer que le champagne sort meilleur. Mais tout de même, nous avons deux ou trois crémants d'Alsace qui s'en sortent très bien, et surtout qui sont quand même beaucoup moins chers, moins de 10 € la bouteille, contrairement au champagne qui est plutôt autour de 25 € la bouteille, entre 20 et 25 € pour avoir une bonne bouteille.

Pour ne pas se faire avoir et espérer faire des économies, mieux vaut s'y prendre à l'avance. C'est la règle ?

Oui, au moins pour une partie des produits que l'on peut congeler ou bien les conserves, évidemment. Et les bouteilles.