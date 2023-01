Qui est le roi de la galette ?

Le samedi et le dimanche à 15h51, 17h51 et 21h21

Le foie gras et le saumon à peine digérés, on rempile sur la galette des rois ! C’est la tradition de l'Épiphanie en ce mois de janvier. Et là encore, il y a de petites choses à savoir avant d'acheter une galette en supermarché !

La galette des rois a augmenté. Comparaison entre les différentes propositions de supermarchés. Laura Hendrikx, journaliste à 60 Millions de consommateurs a réalisé une enquête ce mois-ci, sur le site Internet du magazine. Elle a testé six galettes frangipane vendues en grande surface.

franceinfo : C'est un test que vous faites chaque année à cette époque, et la première chose qu'on constate aujourd’hui, c'est que les galettes ont toutes augmenté ?

Laura Hendrikx : Oui, malheureusement, comme beaucoup de produits alimentaires, les galettes des rois sont touchées par l’inflation. C’est à cause de la flambée des prix des matières premières, notamment le beurre, la farine, les œufs et le sucre. Mais ce n’est pas tout, il y a aussi la hausse des tarifs de l’électricité et des coûts de transport, qui se répercute sur le prix final du produit.

Mais elles restent quand même moins chères que dans une boulangerie ?

Oui, elles sont bien moins chères qu’en boulangerie. Par exemple, celles de Carrefour Extra, Lidl et Aldi coûtent seulement 2,49 euros ! Nous avons aussi acheté les galettes de brioche Pasquier et Monoprix, que nous avons payées entre 4 et 5 euros. La plus chère de notre échantillon, c’est celle de Picard, à 6,99 euros. Mais c’est aussi la plus lourde, elle pèse 600g, alors que les autres n’en font que 400 !

Vous dites que le prix de la galette de Monoprix a augmenté de 22%. Celle de Picard, 17%. C'est énorme ! Les ingrédients n'ont pourtant pas changé, que disent les enseignes ?

Sur certaines marques, les augmentations sont effectivement assez impressionnantes, alors qu’il n’y a aucun changement de composition. Picard nous dit que c’est justement pour proposer à ses clients la même recette, que l’enseigne a dû augmenter son prix. Elle a souhaité maintenir le même niveau de beurre dans sa galette, malgré une inflation de 130% sur cet ingrédient, nous dit-elle.

De son côté, Monoprix nous répond que sa hausse est, elle aussi, liée à l’augmentation des prix du beurre, de la farine et des œufs. Elle nous précise avoir eu peu de marge de négociation, car cette référence est marginale pour son fabricant.

Et la hausse se voit partout, y compris dans des magasins comme Lidl ou Aldi. Mais là, la composition n'a rien à voir ?

Tout à fait, chez Lidl et Aldi, nous avons payé nos galettes des rois 2,49 euros cette année, alors qu’elles étaient toutes les deux à 2,19 euros l’an dernier. Ce qui fait une augmentation de 14%. Elles restent très bon marché, mais côté composition, ce sont les deux seules de notre échantillon dans lesquelles on trouve des huiles et matières grasses végétales (palme, coprah, tournesol, colza), qui sont présentes en plus grande quantité que le beurre.



On remarque aussi que dans certaines galettes, il y avait du rhum ?

C’est vrai et cela n’a rien de bizarre, de nombreuses recettes de galettes en contiennent, et l’alcool s’évapore lors de la cuisson. Mais au moment de déguster, nous avons trouvé que les produits en question avaient un goût trop prononcé. C’est peut-être dû à la qualité du rhum utilisé, ou à la présence d’arômes.



Il y a deux sortes d’arômes : les arômes naturels et les arômes de synthèse. Les galettes au rhum, qui sont celles de Carrefour Extra, Lidl et Aldi, contiennent un arôme qui est probablement artificiel. À l’inverse, celles de Monoprix, Picard et Pasquier précisent dans leurs listes d’ingrédients qu’il s’agit d’un arôme naturel.



Dans tout ce que vous avez testé, quelle est la galette la moins transformée ? Notamment au niveau de la poudre d'amande, parce que c'est important pour une galette des rois ?

Oui, il faut de bons yeux pour réussir à déchiffrer certaines compositions écrites en tout petits caractères ! Pour nous, la galette la moins transformée, c’est celle de Picard avec seulement 12 ingrédients. C’est aussi celle qui contient le plus de beurre (25,4%) et d’amandes en poudre (7,7%). À l’inverse, Pasquier n’en met que 2%, c’est peu, pour une galette à la frangipane.



Et au niveau du goût ? Quelle est celle qui vous a le plus séduite ?



Notre jury a été unanime : à la dégustation, c’est la galette de Picard qui l’emporte. Ce n’est pas une surprise, car c’est la seule à être vendue crue et surgelée. Elle a donc été cuite par nos soins la veille, ce qui donne un résultat proche d’une galette maison. On ne peut évidemment pas s’attendre à la même chose pour des galettes qui sont cuites et emballées depuis plusieurs semaines. Ça se ressent surtout sur la texture, qui manque clairement de feuilletage.



Vous auriez un conseil à donner aux auditeurs de franceinfo ?



Si vous achetez une galette des rois préemballée en supermarché, surtout n’oubliez pas de la réchauffer quelques minutes au four ! Sans la transformer en galette fraîche, cela pourra tout de même améliorer la dégustation.