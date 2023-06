Matelas : durabilité et confort ont un prix

Voilà un achat que nous faisons tous, et qui compte pour nos nuits : un matelas. Il faut bien choisir, et le mensuel "60 Millions de consommateurs" nous aide à y voir plus clair.

Le magazine 60 Millions de consommateurs se préoccupe, en ce mois de juin, du confort de nos nuits, avec un essai de 9 matelas avec Adrian de San Isidoro, chef de rubrique au magazine. Une enquête à lire avant de vous acheter un nouveau matelas où nous passons des milliers de nuits, car par exemple, essayer un matelas ne suffit pas pour tester sa durabilité, explique le mensuel.

franceinfo : Qu'avez-vous testé, confort immédiat et/ou durabilité ?

Adrian de San Isidoro : Nous avons testé le confort sur la durée, c’est-à-dire avant, et après nos tests de résistance, simulant un vieillissement de plusieurs années. Les matelas qui ont reçu une bonne note au critère de durabilité sont ceux qui procurent, peu ou prou, les mêmes sensations de soutien et d’enveloppement après notre batterie de tests.

Et comment avez-vous procédé pour mesurer durabilité et confort ?

Nous avons torturé les matelas en laboratoire pour mesurer leur capacité à résister au poids, en appliquant, notamment 30.000 fois, un rouleau de 140kg, sur chaque référence. Pour évaluer le confort, 3 personnes de corpulence faible, moyenne ou forte se sont allongées sur nos matelas, qui étaient recouverts d’une nappe de mesures signalant les points de pression ressentis.

Faut-il forcément payer cher pour avoir un matelas qui va durer longtemps ?

Pas forcément. Le modèle Emma, vendu 500€, arrive deuxième de notre classement. Ce qui est tout de même deux fois moins cher que le modèle Alinea, arrivé premier de l’essai. Le matelas Bultex arrive, lui, en queue de peloton du test, alors qu’il est commercialisé à plus de 800€. Preuve qu’on n’est pas toujours assuré d’être satisfait par son matelas, lorsqu’on y met le prix.

Quelle matière choisir : mousse, latex, ressorts ? Face hiver/été ? Antibactériens et acariens, moisissures, housse lavable ?

Alors les fabricants mettent en avant un certain nombre de qualités pour ces différents types de matelas. Le latex naturel, plus cher que les autres, serait par exemple plus ferme, quand les mousses et les ressorts offriraient un bon soutien à des tarifs raisonnables. En réalité, ce qui importe le plus, quand on est un adulte, c’est d’opter pour un matelas d’une densité minimale de 35kg/m3. En dessous de cette densité, le dormeur risque de ne pas être assez soutenu et donc subir un inconfort chronique Concernant les faces hiver et été. La face hiver sera généralement plus épaisse, et donc plus chaude que celle de l’été. Ce qui peut aider les dormeurs à réguler leur température.

Enfin, si vous n’avez pas d’allergies à des substances biocides particulières, vous pouvez acheter un matelas traité contre les acariens et autres bébêtes. Si vous êtes allergique ou que vous voulez tout simplement limiter votre exposition à des substances chimiques, il est préférable de se tourner vers un modèle déhoussable, dont l’enveloppe est lavable à 40 degrés. Après un passage en machine, la présence d’indésirables est fortement réduite.

Les étiquettes sont-elles fiables ?

C’est variable. La présence de biocides utilisés, pourtant obligatoires à mentionner quand il y en a, ne sont pas toujours listés, ce qui peut être fâcheux, en cas d’allergie. Au moindre doute, le plus simple, c’est de poser la question au fabricant. En l’absence de réponse, mieux vaut jeter son dévolu sur un autre modèle.

Quels modèles et marques pouvez-vous recommander ?

J’en recommanderai deux en particulier : le modèle Rougon, de la marque Alinea, arrivé premier de l’essai. Notamment grâce à sa bonne résistance aux tests de vieillissement. Et le modèle Original, d’Emma, qui présente le meilleur rapport qualité-prix de notre classement.

Les "périodes d'essai", ça marche ou c'est de l'arnaque ?

ça marche, dès lors qu’on vous la propose, mais toutes ne se valent pas. Ce sont les vendeurs qui appliquent leurs conditions. Le site 1001lits.com, qui commercialise de nombreux matelas, offre par exemple une période d’essai de 100 nuits, et propose plutôt l’échange, en cas d’insatisfaction. Emma, en revanche, propose bien le remboursement dans le cadre de son offre 100 nuits d’essai. Il faut donc bien étudier les périodes d’essai avant d’acheter.

La reprise de votre ancien matelas est toujours obligatoire, et gratuite ?

Oui ! Le vendeur qui livre le matelas neuf doit reprendre l’ancien. Obligation inscrite noir sur blanc dans la loi Anti-Gaspillage pour une Economie circulaire (Agec), entrée en vigueur début 2022. Mais dans les faits, certains professionnels rechignent à s’exécuter. Si le vôtre traîne des pieds, rappelez-le à ses obligations.