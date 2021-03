franceinfo conso. Thermomètres : des aléas qui peuvent donner la fièvre !

Fièvre ou pas fièvre, comment bien utiliser son thermomètre. (GETTY IMAGES / PHOTOALTO)

"Faut-il utiliser un thermomètre électronique ou à infrarouge ? Comment ? Que faire du résultat ? Des questions moins simples qu’il n’y paraît…" Un guide pour bien utiliser son thermomètre est publié ce mois-ci dans le magazine 60 Millions de consommateurs. Benjamin Douriez, le rédacteur en chef, résume quelques principes de base.

franceinfo : Les ventes de thermomètres ont explosé depuis le début de la pandémie. Il y a même eu des ruptures de stock en pharmacie...

Benjamin Douriez : On a enregistré des pics de vente absolument hors-normes. Certaines semaines, les ventes en pharmacie ont bondi de 1800% par rapport à une semaine habituelle. D’où des ruptures de stock un peu partout. Heureusement, les choses se sont un peu calmées depuis. On peut à nouveau en trouver dans le commerce.

Quand on parle de fièvre et de température, la première chose à savoir c’est qu’elle est très fluctuante, il y a toujours plusieurs paramètres à prendre en compte ?

La température du corps augmente en fin de journée, ça c’est connu. Il ne faut pas oublier également que la température a tendance à baisser avec l’âge. Et aussi qu’elle n’est pas la même selon l’endroit du corps où on la prend : entre une mesure sous le bras, à l’aisselle, et une mesure par voie rectale, par exemple, la première va donner un résultat plus bas.

Et il est conseillé de toujours utiliser le même appareil ? Et de prendre sa température au même endroit ?

Oui, justement pour cette raison. À cause des différences selon l’endroit du corps. Il faut bien comprendre qu’avoir de la fièvre, c’est avoir une température supérieure à sa température habituelle, et donc pour savoir si on en a, il faut comparer la température à celle qu’on a d’habitude, en la mesurant au même endroit que d’habitude.

Vous avez testé 9 modèles de thermomètres, les modèles électroniques et les modèles à infrarouge, lesquels sont les plus fiables ?

La question de la fiabilité en laboratoire – on l’a vérifiée pour certains des modèles testés - n’importe pas tant que cela. Les mesures en laboratoire ne sont pas forcément représentatives de ce que l’on aura en situation réelle. Par exemple, pour des thermomètres électroniques, on a vérifié que la mesure était fiable, quand on les plonge dans un bain d’huile. Mais en les faisant tester à plusieurs reprises par des utilisateurs, avec des mesures sous l’aisselle, on a constaté, avec un même appareil, des écarts pouvant aller au-delà de 1°C, d’une mesure à l’autre.

Donc pour être plus sûr, il faut répéter la mesure plusieurs fois de suite ?

Oui, c’est l’idéal, en tout cas si on a besoin d’avoir une mesure précise. On atténue ce problème de difficulté de mesures en renouvelant l’opération plusieurs fois à quelques minutes d’intervalle.

Mais est-ce que la fiabilité des mesures varie selon l’endroit où l’on prend sa température ?

En tout cas, la mesure rectale, donc avec un thermomètre électronique, est reconnue comme la plus proche de la température naturelle du corps humain. Donc c’est la mesure de référence, même s’il faut bien le reconnaître, ce n’est pas la plus pratique, ni la plus appréciée des utilisateurs…

Les appareils à infrarouge ont le vent en poupe : ce sont ceux qu’on utilise à l’hôpital ?

Oui, mais dans cette famille, ce sont plutôt les modèles auriculaires qui sont utilisés en milieu hospitalier. Ils offrent une mesure plus fiable que l’autre type de modèles à infrarouges, les thermomètres frontaux sans contact. Et puis, ils sont pratiques, hygiéniques : on utilise un embout jetable qui est changé entre chaque patient. Ces modèles peuvent aussi être une bonne solution pour les utiliser à la maison

Ce sont aussi les plus chers ?

C’est vrai que les modèles à infrarouge coûtent souvent entre 30 et 60 euros le thermomètre. Alors que les modèles électroniques coûtent rarement plus de 10 euros. Ce surcoût, c’est un peu le prix de la praticité.

Est-ce qu’il y a des conseils à donner pour bien utiliser sont thermomètre ?

Pour les modèles infrarouges qui s’utilisent à l’oreille, il faut choisir l’oreille qui n’était pas sur l’oreiller. Il faut penser à bien tirer le pavillon de l’oreille en arrière et vers le haut. Et aussi savoir qu’en cas de présence de cérumen, ça peut influencer la mesure.

On peut être tenté d’acheter sur Internet, est-ce qu’il y a des choses à éviter ou au contraire à privilégier ?

Attention, grande prudence avec les achats en ligne. Pour ce type de produits médicaux, très demandés en ce moment, il y a pas mal d’offres fantaisistes. D’ailleurs, pour notre test, un des modèles commandés en ligne est arrivé avec une notice en anglais, et sans le marquage CE – ça fait deux irrégularités.

Le marquage CE est un marquage obligatoire, avec donc les deux lettres CE qui attestent du respect de la réglementation européenne. Donc si on achète en ligne, on vérifie la présence de ce marquage CE, sinon on renvoie le produit. De façon globale, attention à privilégier les revendeurs sérieux et reconnus.

Avec le Covid, on a un peu tendance à prendre sa température plus souvent qu’auparavant. Est-ce qu’il faut à tout prix s’alarmer quand on a de la fièvre ?

Pour le Covid, oui, c’est un signal. Il peut arriver que la fièvre soit le seul symptôme. Dans ce cas, il faut faire un test, et s’isoler. Mais au-delà du Covid, la fièvre, ce n’est pas forcément grave. Si elle est bien supportée, si elle ne dure pas plus de quelques jours consécutifs, il n’y a forcément de raison de s’inquiéter.

Et il y a urgence à partir de quel moment ou de quels symptômes ?

Quand la peau pâlit, quand le comportement est modifié, altéré, quand on constate des raideurs de la nuque, ou alors quand la respiration s’altère. En présence de ces symptômes supplémentaires, là, oui, il faut consulter sans tarder.