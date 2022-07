franceinfo conso. Où remplir sa gourde ?

Vous boycottez les bouteilles en plastique, vous avez investi dans une gourde et maintenant vous voulez la remplir ! Oui mais où ? Le plus logique semble être le bar du coin.

Les bars ou restaurants n’ont aucune obligation de vous offrir un verre d’eau gratuitement si vous n’êtes pas client chez eux donc, encore moins de vous remplir votre gourde XXL. En revanche, si vous y avez pris une consommation, ils sont tenus de vous donner accès à de l’eau potable gratuitement. Cela concerne aussi les lieux de restauration à emporter comme MacDonald's, Burger King, KFC et les autres.

Il y a les fontaines publiques. Bien sûr, il y a aussi, dans la plupart des parcs et des villes, des fontaines à eau. Des applications ou des sites web spécialisées en ont d’ailleurs cartographiées. On peut citer Bibulus, FreeTaps, Water-Map ou encore, spécifiquement pour Paris, l’application Château La Pompe. Mais attention elles ne sont pas encore exhaustives et pas toujours mises à jour. Sans compter qu’elles ne référencent parfois que les fontaines, or il n’y a pas que les fontaines dans les villes ! Vous pouvez également remplir votre gourde dans les grands établissements recevant du public (ERP) qui peuvent accueillir plus de 300 personnes en même temps (comme les gares et les centres commerciaux). C’est assez nouveau puisque depuis le 1er janvier 2022, eux aussi se doivent de vous donner un accès à de l’eau potable.

Mais ce n’est pas tout. Il faut aussi parler des initiatives locales qui impliquent des commerçants ou des profession libérales qui acceptent de donner un accès gratuit à de l’eau potable. Certains se font référencer sur des applications, d’autres mettent l’information en vitrine, comme à Paris avec l’autocollant "Ici je choisis l’eau de Paris" Bien sûr, cet accès-là c’est pour vous permettre de boire, pas pour remplir le pistolet à eau de votre enfant. Restons écolo !