Douleurs chroniques : comment les comprendre et les soigner, sans médicaments

Comment traiter la douleur, et quelles sont les solutions pour se soulager sans médicaments ? Le hors-série de "60 Millions de consommateurs" évoque quelques pistes, comme les antalgiques sans ordonnance, les plantes, le CBD, la méditation ou l'hypnose.

Douze millions de Français vivent avec une douleur chronique. Et beaucoup n’ont aucune prise en charge pour les soulager. Statistiques affolantes publiées dans un hors-série du magazine 60 Millions de consommateurs. Sophie Coisne, rédactrice en chef adjointe, évoque ce dossier très complet intitulé Douleur, tout ce qui marche, et qui passe en revue autant les conseils pour apaiser ces douleurs, les mauvaises pratiques, et les bons leviers pour que les soins ne coûtent pas trop cher. C'est vraiment très utile.

franceinfo : Est-ce que vous pouvez d'abord définir ce que c'est qu'une douleur chronique ?

Sophie Coisne : Une douleur chronique, c'est une douleur qui dure au-delà de trois mois, quel que soit le type de douleur. Alors, elle est problématique, d'une part, à cause du ressenti que l'on a pendant très longtemps, et puis parce que la personne commence à avoir peur de bouger, elle prend des arrêts-maladies, donc elle se met à distance de son travail, de ses relations sociales. Elle peut avoir des troubles du sommeil, voire déprimer. Autant de choses qu'il va falloir traiter globalement.

Le problème, c’est que c'est une notion très subjective, finalement, on ne la ressent pas tous de la même manière ?

Alors la tolérance à la douleur, c'est une affaire de genre. Les études montrent que les hommes supportent beaucoup plus facilement les douleurs aiguës, que les femmes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont de la testostérone, qui est une hormone qui diminue la sensibilité à la douleur. Et puis, au final, aussi les gènes, parce qu'ils vont déterminer notre susceptibilité à développer certaines maladies douloureuses, par exemple, un état plutôt migraineux. Donc, tous ces facteurs font que votre voisin ne ressentira pas la même douleur que vous.

Alors quand on parle de douleur et de méthode pour la soulager, spontanément, on pense antalgiques, paracétamol, quelle que soit la marque. 14 boites de paracétamol sont vendues en France chaque seconde, c’est énorme !

Oui, effectivement, c'est un grand classique de la pharmacie des Français. On a l'impression que c'est un médicament un peu anodin, or ça ne l'est pas. Il faut être prudent quand on l'utilise. Vous savez, c'est la première cause d'intoxication en France, les surdoses de paracétamol. Il peut être très toxique pour le foie dès qu'on en prend au-delà de 3000 milligrammes par jour. Pour vous donner un exemple, les adultes en général prennent des gros cachets de 1000 mg. Et si vous prenez plus de trois cachets par jour, vous risquez une intoxication.

Quelles sont sinon les autres méthodes pour soigner les douleurs chroniques ?

Se développent en ce moment beaucoup, la sophrologie et la méditation, dans les centres antidouleur. Pourquoi ? Parce que ces techniques permettent de mieux vivre avec sa douleur, c'est-à-dire recommencer à sortir, recommence à bouger, etc. La sophrologie, la méditation, sans faire disparaître la douleur, vont agir sur l'anxiété, et vont éviter au patient de se focaliser sur la douleur. Et ça, c'est énorme dans le traitement de la douleur.

Une autre méthode alternative qui est vraiment intéressante, alors là, quand on a des épisodes douloureux plus courts, c'est l'hypnose. Elle est très efficace par exemple, avant un accouchement, au moment d'une intervention dentaire, voire d'une chirurgie type orthopédique, ORL, alors en complément de l'anesthésie, et ça va permettre de prendre moins d'antidouleurs et d'être moins anxieux.

Il y a aussi le CBD, c'est ce produit qui vient du cannabis. Ça, c'est une piste intéressante pour traiter les douleurs chroniques ?

Alors les médecins ne le rejettent pas. Ils se disent que si un patient trouve que sa douleur est soulagée avec le CBD, pourquoi pas. Mais il faut savoir qu'aucune étude scientifique n'a montré que le CBD était efficace contre la douleur, aux doses auxquelles on le trouve dans le commerce. Donc, ce serait plutôt de l'ordre de l'effet placebo. Mais on ne va pas refuser un effet placebo quand on a mal. Donc pourquoi pas ?

Dans ce numéro hors-série, très riche, vous parlez aussi de certains remèdes de grand-mère, comme le clou de girofle, on parlait de ça pour soigner les douleurs dentaires. Ça marche vraiment ?

Oui, on vous dit mettez un clou de girofle sur votre dent cariée, par exemple, en attendant le rendez-vous chez le dentiste, et bien non, ça ne fonctionne pas. En revanche, ce qui peut être efficace, c'est l'huile essentielle de clou de girofle. Vous la trouvez en pharmacie, vous la diluez et puis vous badigeonnez votre dent et votre gencive avec ça, et ça peut soulager.