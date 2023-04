Bilan décevant dans un test comparatif de lessives spéciales laine, noir et couleurs

Le samedi et le dimanche à 15h51, 17h51 et 21h21

franceinfo conso 60 Millions de consommateurs Le samedi et le dimanche à 15h51, 17h51 et 21h21

Que valent réellement les lessives spéciales censées préserver le linge noir, coloré ou délicat ? Est-ce vraiment utile de les acheter, en plus d'une lessive traditionnelle ?

Sylvie Metzelard, rédactrice en chef au magazine 60 Millions de consommateurs nous parle de l'essai comparatif réalisé ce mois-ci sur plusieurs dizaines de produits pour savoir s'ils étaient vraiment efficaces.

franceinfo : De manière générale, est-ce que les résultats de vos tests sont satisfaisants ?

Sylvie Metzelard : Non, au global, on ne peut pas parler de résultats satisfaisants. Ces résultats sont très disparates. En termes d’efficacité, de respect du linge, et de Ménag'Score, qui calcule les risques, à la fois pour la santé et l’environnement, ce sont un peu les montagnes russes. Certaines sont bonnes sur un point, très mauvaises sur un autre.

Mais comment avez-vous procédé pour évaluer l'efficacité de toutes ces lessives ?

On réalise toute une batterie de tests sur des tissus de différentes matières, avec des programmes de lavage adaptés. On tache aussi le linge, avec 14 types de salissures différentes. Tout ceci répond à des normes bien sûr, des taches grasses, enzymatiques, oxydables. On voit comment les lessives agissent sur ces taches ; et par ailleurs, on va regarder comment le noir est préservé ou les couleurs tenues, après 20 lavages à 40 degrés. Ou pour les lessives laine, on regardera comment la laine feutre à l’épreuve de six lavages à 30 degrés.

Dans les rayons des supermarchés, on voit de plus en plus de lessives pour le linge noir notamment, est-ce qu'il y a des produits à privilégier ou à fuir ? Que dit votre enquête ?

En ce qui concerne les lessives pour le linge noir ou la couleur, 13 sur 20 peuvent être qualifiées d’efficaces, avec même deux produits très bons, Casino black et Génie noir. Pas mal du tout pour les salissures grasses (huile minérale, maquillage), plutôt bien pour les salissures enzymatiques (chocolat, sang, herbe) et les oxydables (café, thé, sauce tomate…)

Il y a un point important aussi, c'est l'aspect environnemental, apparemment, ça laisse à désirer ?

Oui, côté Ménag'Score, c’est mauvais, voire très mauvais. Ces lessives comportent souvent beaucoup d’ingrédients, donc cela multiplie les risques d’avoir des effets indésirables, mais le problème, c’est surtout la nature de ces substances, avec notamment le cumul de certains conservateurs de la famille des isothiazolinone, particulièrement irritants.

Et il y a une substance aussi qui est interdite dans les cosmétiques, mais qui apparait encore dans certaines lessives, c’est le lilial. Un agent parfumant (qui donne la petite odeur de muguet) qui est allergène, cancérigène, toxique pour la reproduction, et suspecté de perturbation endocrinienne. (Soupline, couleurs foncées). Si dans les ingrédients du bidon que vous choisissez, vous voyez écrit "lilial", mieux vaut oublier.

C'est moins le cas pour les lessives destinées au linge délicat, comme la laine ou la soie ?

Oui, ce sont des lessives beaucoup moins agressives, puisqu’elles sont censées respecter la fibre.

Mais est-ce qu'elles nettoient vraiment le linge du coup ?

Et bien non, beaucoup moins, c’est là où le bât blesse.

6 lessives pour la laine et la soie obtiennent une note en dessous de 10, c’est beaucoup ?

Oui, elles sont rarement efficaces sur les salissures grasses, et feutrent pas mal, ce qui est tout de même un comble pour une lessive spéciale que l’on achète justement pour éviter le feutrage !

Et au niveau des prix, est-ce que ces lessives spéciales sont beaucoup plus chères que les autres ?

Cela dépend vraiment des marques, en fait, on a calculé le prix à l’unité des lessives pour chacune, et exactement comme les lessives traditionnelles, on passe un peu du simple à plus du double. De 0,19 € à 0,50 pour le noir par exemple (Auchan et Mir) ou 0,19 à 1,25 pour les lessives laines et soie (Auchan et Woolite).

Mais à vous lire, on s'interroge quand même sur la réelle nécessité d'acheter une lessive spécifique pour le noir, la laine ou les couleurs, une lessive classique peut largement être suffisante ?

Si l’on attend de sa lessive, qu’avant tout son linge soit propre, oui, une lessive traditionnelle peut suffire. Si l’on veut aussi que ses couleurs tiennent, on peut tout de même s’interroger !