Sécheresse : les économies d'eau au Maroc et en Espagne

Au Maroc, la sècheresse est devenue chronique. Cela fait plusieurs années que le pays est en stress hydrique. En Espagne, la Catalogne est l'une des régions les plus touchées par la sécheresse. Chaucun tente de s'adapter.

Au Maroc, les barrages ont du être interconnectés dans l'urgence et la chasse aux fuites sur le réseau d’eau potable s'est intensifiée. L'attention se porte aussi et surtout sur l'agriculture qui consomme 87% de l'eau dans le pays. Les agriculteurs sont subventionnés pour passer à la micro irrigation. Actuellement le goutte à goutte irrigue 7 % des surfaces agricoles, soit le double de la moyenne mondiale. Les semences aussi ont changé. Des vergers entiers ont été arrachés ces dernières années pour être remplacés par des plants plus résistants. Pour augmenter la ressource en eau, le Maroc mise aussi sur la technologie, notamment avec le programme Al Ghait d'ensemencement des nuages. Lancé dans les années 1980, il s'est enrichi en 2017-2018 de deux satellites pour mieux cibler les nuages à faire pleuvoir. Quelque 11 milliards d’euros ont été débloqués pour doter le pays de 20 usines de dessalement au plus vite. Un dossier prioritaire car la moitié de l'eau de mer désalinisée devrait servir à fournir les foyers marocains en eau potable.

L'objectif de doubler les volumes d'eau recyclée à Barcelone

En Catalogne, les réserves d'eau sont à 25% de leurs capacités contre 50% d'habitude. À Barcelone, la mairie n'arrose plus les pelouses, des restrictions d'eau sont mises en place pour l'agriculture et les entreprises. De plus, la région lance des projets de plus long terme pour augmenter sa capacité de production. Ainsi, l'eau du Besos, le fleuve qui longe Barcelone, polluée par les industries depuis 60 ans sera bientôt potabilisée. Une usine est en cours de construction. L'objectif est de doubler les volumes d'eau recyclée d'ici cinq ans. Aujourd’hui dans la région, 10% des eaux usées sont réutilisées. C'est le cas aussi dans le reste de l'Espagne. En France c’est 1% seulement.