Sécheresse hivernale : l'Inde et la Turquie doivent aussi faire face à de faibles précipitations

Tous les jours, le club des correspondants décrit comment un même fait d'actualité s'illustre dans deux pays.

La France connaît en ce moment une sécheresse hivernale historique. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a invité, lundi 27 février, les préfets coordinateurs de bassin à prendre des arrêtés de restriction d'eau "dès maintenant" pour anticiper d'éventuelles situations de crise pendant l'été. La Turquie souffre elle aussi d'un manque d'eau en raison d'une baisse de précipitations. Quand à l'Inde, le pays vient de vivre le mois de février le plus chaud de son histoire, ce qui fait redouter un été encore plus chaud que celui de 2022.

Manque d'eau en Turquie

La Turquie réunit pour la première fois vendredi 3 mars son comité d'experts sur les désastres naturels. On pense bien sûr aux séismes dans cette région du monde. Ils seront d'ailleurs au cœur de cette première réunion mais inondations et sécheresse figurent aussi dans les attributions de ce conseil. Malgré ses lacs, malgré le Tigre et l'Euphrate et ses multiples barrages, la Turquie souffre de manque d'eau. Le temps est anormalement doux et sec sur l'ensemble du pays.

Entre octobre et janvier, les précipitations ont chuté de 31% par rapport à la même période l’année dernière. Les réservoirs désespérément vides et les photos de sols craquelés se multiplient dans la presse. La carte publiée par les services météorologiques turcs est à cet égard édifiante. Dans ses prévisions pour l'année, la quasi-totalité du pays apparaît en noir, rouge ou jaune vif, allant d' "anormalement sec" à "exceptionnellement sec". Et le pire serait à venir dans les trois prochains mois. Malgré des précipitations attendues ces prochains jours et l'espoir que la fonte des neiges va un peu alimenter les barrages.

L'Inde connaît le mois de février le plus chaud de son histoire

Plus de 30 degrés dans le nord de l'Inde en février, et aucune pluie pendant tout le mois : voici les ingrédients qui ont contribué à faire de ce mois le plus chaud jamais enregistré par les autorités. Le mois de février est généralement assez frais, surtout dans le nord, qui sort alors doucement de l'hiver de décembre-janvier, quand les températures descendent près de 0 degré. Mais cette année, il semble que l'on entre quasiment en été dès février : les températures moyennes nationales ont été le mois dernier de 29,5 degrés, soit 1,7 degré au-dessus des normales saisonnières. La raison principale est le manque de pluie : l'Inde a reçu 68% moins de précipitations en février que la normale.

L’agence indienne de météorologie prévoit en effet un défaut de précipitations dans les mois à venir, ce qui réchauffera l’atmosphère et entrainera d’importantes vagues de chaleur dans le centre et le nord de l’Inde.