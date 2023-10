Rentrée universitaire : la précarité des étudiants en Italie en Irlande

Du lundi au vendredi à 16h43, 19h53 et 23h30

Le club des correspondants La rédaction internationale Du lundi au vendredi à 16h43, 19h53 et 23h30

Tous les jours, le club des correspondants décrit comment un même fait d'actualité s'illustre dans d'autres pays.

Temps de lecture : 6 min

En France, avec la crise économique et l’inflation, le coût de la rentrée universitaire a augmenté en 2023 d'environ 4,7%, selon la FAGE, la Fédération des associations générales des étudiantes. Près d’un tiers d’entre eux vit actuellement dans la précarité. On part en Italie et en Irlande où les étudiants rencontrent également des difficultés.

En Italie, un tiers des étudiants aurait du mal à boucler son budget

En Italie, les cours reprennent progressivement depuis la fin septembre. Et les manifestations, qui avaient marqué le printemps, ont repris également dans les principales villes étudiantes à travers le pays. Des syndicats ont installé des tentes la semaine dernière pour alerter sur le coût du logement étudiant. Un étudiant sur trois dit peiner à boucler son budget mensuel. Il faut compter environ 500 euros pour une chambre étudiante en solo à Rome, et encore davantage à Milan. A cela s'ajoutent les dépenses courantes comme l'alimentation, les transports et environ 500 euros de livres par semestre. L'équation devient très compliquée pour beaucoup d’étudiants. La plupart dépendent des revenus familiaux, qui sont de 2 750 euros en moyenne.

Il y a environ 800 000 fuori sede en Italie, ces jeunes qui quittent leur région d’origine pour aller étudier ailleurs, bien souvent du sud vers le nord. Mais seulement 50 000 places en résidences universitaires. Le gouvernement italien promet de multiplier les places en résidences, 60 000 dans les années à venir, grâce à l’argent du plan de relance européen. Mais cela ne règle pas l’urgence pour ceux qui cherchent actuellement un logement et, de toute façon, on est loin du compte. Il promet aussi d’épaissir l’enveloppe des bourses d’études.

En Irlande, il faut compter minimum 3 000 euros pour une année

L’Irlande possède des atouts qui attirent chaque année des milliers d'étudiants à travers le monde. Le pays ne compte pourtant que sept universités, mais la qualité de l’enseignement est aussi un facteur à prendre en compte. Les études supérieures restent malheureusement chères en Irlande. Il faut compter au minimum 3 000 euros pour une année à l’université au niveau licence. Et au-delà de l’éducation, c’est la vie en Irlande qui coûte cher. Parmi les dépenses les plus importantes pour les étudiants : les transports, et surtout l’hébergement.

L’énorme crise du logement à travers le pays impacte évidemment aussi les étudiants. Il n’y a pas plus de chambres disponibles sur les campus. Et les appartements en ville, que ça soit à Dublin, Cork ou encore Limerick, sont tout simplement hors de prix. Le ministre de l’Enseignement supérieur, Simon Harris, a parlé d’un fond d’hébergement d’urgence annuel de 440 000 euros. Il serait disponible via les associations étudiantes sur chaque campus irlandais. Le gouvernement a aussi mis sur la table une possible réduction de 1 000 euros pour les frais d’inscription à l’université.